Laura Dern protagonizará la primera serie de ficción sobre el escándalo de Jeffrey Epstein

El caso Jeffrey Epstein, uno de los escándalos de abuso sexual y tráfico de menores más conocido de la historia reciente, tendrá su primera adaptación de ficción. Y lo hará con un tridente de lujo: Laura Dern como protagonista, Adam McKay como productor ejecutivo y la pluma de la periodista Julie K. Brown como base de todo.

Sony Pictures Television está desarrollando una serie limitada basada en el libro “Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story”, escrito por Brown, la reportera del Miami Herald cuyo trabajo de investigación no solo relanzó el caso, también fue el antecedente para que Epstein quedara tras las rejas al igual que Ghislaine Maxwell.

El relato de una investigación

La serie, que aún no tiene título oficial, será un thriller periodístico en toda regla. Según su descripción oficial, promete ser “un relato explosivo” sobre cómo una reportera de investigación expuso el bochornoso acuerdo secreto que Epstein logró con los fiscales federales en 2008, un pacto que le permitió evitar la cadena perpetua y cumplir solo 13 meses de prisión.

El proyecto sigue la década de trabajo de Julie K. Brown, quien identificó a 80 víctimas y convenció a sobrevivientes clave para que hablaran públicamente. Sus artículos no solo llevaron al arresto de Epstein en 2019, también marca la caída de Ghislaine Maxwell, sentenciada a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores.

Laura Dern, ganadora del Oscar por “Marriage Story” y del Emmy por “Big Little Lies”, interpretará a Brown. La actriz, que también será productora ejecutiva, encarna a una de las periodistas más valientes de la última década.

Detrás de cámaras, Adam McKay, conocido por sus trabajos “The Big Short”, “Succession”, “Don’t Look Up” aportará su sello de cine de denuncia social a través de su productora Hyperobject Industries.

El guion estará a cargo de Sharon Hoffman, quien ha trabajado en “Mrs. America” y “House of Cards” y Eileen Myers, “Masters of Sex”, quienes además serán co-showrunners.

¿Quién fue Jeffrey Epstein?

Epstein comenzó su carrera como profesor de matemáticas en una escuela de élite de Nueva York, saltó a las finanzas y construyó una fortuna millonaria que le permitió rodearse de celebridades, políticos (desde Donald Trump hasta Bill Clinton) y figuras del poder.

Pero detrás de esa fachada de filántropo, operaba una extensa red de tráfico sexual de menores, de acuerdo a lo descubierto a lo largo de los años en estas investigaciones y que más tarde se convertirían en los “Archivos de Epstein”.

Detenido en 2019 por cargos federales, apareció muerto en su celda un mes después, en un hecho que sigue generando controversia. Su caso, manchado por la impunidad y las conexiones con las élites, quedó inconcluso en los tribunales, pero las investigaciones de Julie K. Brown se encargaron que una parte de la verdad no se quedará con él.

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