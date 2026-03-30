Madonna, Javier Bardem y Pedro Pascal exigen cerrar centro de detención infantil de ICE en Texas

Una amplia coalición de artistas, encabezada por Madonna, Javier Bardem, Pedro Pascal y Jane Fonda, exigieron al gobierno de Donald Trump el cierre del Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en Texas, donde se encuentran detenidos niños migrantes junto a sus familias.

La petición en Change.org, que ya supera las 10,000 firmas verificadas, denuncia las condiciones del centro operado por la empresa privada CoreCivic. En la carta, los firmantes son contundentes: “Ningún niño debería estar encerrado en un centro de detención de inmigrantes”.

El documento añade que “los niños detenidos en centros de inmigración sufren traumas, abandono y condiciones que violan las normas básicas de salud, seguridad, dignidad y derechos humanos”.

Además de las figuras principales, la iniciativa cuenta con el respaldo de celebridades como John Legend, Brandi Carlile, Alejandro González Iñárritu, Susan Sarandon y Hasan Minhaj, entre otros.

La carta también está dirigida a las autoridades federales responsables de la política migratoria y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE.

Según un informe publicado en febrero por ProPublica, alrededor de 3,500 personas han sido detenidas en el centro de Dilley, más de la mitad de ellas menores de edad. El caso ha generado especial indignación tras conocerse la detención de un niño de cinco años, arrestado junto a su padre en Minneapolis y trasladado a estas instalaciones.

Organizaciones como Human Rights Watch han advertido en informes recientes que la detención prolongada de menores puede provocar “daños psicológicos duraderos”, especialmente en contextos de incertidumbre migratoria.

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