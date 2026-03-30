Mega Millions en vivo : resultados y ganadores del viernes 27 de marzo de 2026

Hoy viernes se celebró una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 27 de marzo de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $70 millones de dólares. A continuación te mostramos los resultados del último sorteo: averigua los números afortunados de Mega Millions:

Números ganadores:

13 27 28 41 62 16 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

Para jugar a Mega Millions tienes que elegir hasta seis números al azar: concretamente, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si logras acertar los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si consigues el jackpot, tendrás que comunicarte con la sede principal de lotería del estado donde compraste el boleto. Una vez vayas te citarán para empezar los trámites necesarios para cobrar tus ganancias.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos formas:

-Anualidad: se activa un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Luego, cada pago es un 5% superior al anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: se recibe una única suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Podrásreclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, en función de las disposiciones de tu estado.

Si tu premio es de menos de $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier tienda autorizada en cada estado. Los premios mayores a esa cifra, habrán de solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se celebran dos días a la semana, en concreto, los martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions celebrará su próximo sorteo el martes 31 de marzo

Resultados de otros sorteos de la lotería: