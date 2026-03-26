Powerball Double Play: números ganadores en vivo del sorteo hoy miércoles 25 de marzo de 2026, con premio de $10 millones de dólares

Este miércoles se realizó una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 25 de marzo de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí puedes encontrar los números afortunados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

35 38 41 43 62 8

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que da una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes jugar de nuevo tus números de Powerball en un sorteo aparte, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar, debes anotar la función Double Play en tu boleto de Powerball pagando $1 dólar adicional por jugada.

Además, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden obtener premios en los dos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios de Double Play se reclamarán en el estado donde adquiriste el boleto premiado. Los jugadores generalmente podrán reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier lugar autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hubieran comprado el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares pueden reclamarse en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, que podrás averiguar rápidamente según corresponda.

Dispondrás de entre 90 días y un año para reclamar tu boleto, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figurara en la lista, busca información en la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se celebran tres días a la semana, concretamente, los lunes, miércoles y sábados, tras concluir el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play continuará con su próximo juego el sábado 28 de marzo

Resultados de otros sorteos de la lotería: