Powerball en vivo : resultados y números ganadores del miércoles 25 de marzo de 2026

Durante este miércoles se realizó una nueva edición del sorteo de Powerball del 25 de marzo de 2026, con una bolsa total con un premio en efectivo de $148 millones de dólares. Aquí te dejamos con el resultado del último sorteo: consulta los resultados ganadores de Powerball:

Números ganadores:

7 21 55 56 64 26 4x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Tienes que elegir cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si logras acertar en los seis números, conseguirás el bote.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Cada premio debe reclamarse en el estado donde se compró el boleto ganador. Los jugadores usualmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado de lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares se pueden demandar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Dispondrás de 90 días para cobrar tu premio hasta un año, según las normas de la jurisdicción donde se haya vendido el boleto. Generalmente, la fecha de vencimiento se encuentra en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no apareciera en la lista, debes acudir a la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes cobrar el premio de dos modos posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los juegos de Powerball tienen lugar tres días a la semana, concretamente lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$148 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball tendrá su próximo juego el sábado 28 de marzo

Resultados de otros sorteos de la lotería: