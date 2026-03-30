Powerball Double Play: números ganadores en vivo del sorteo hoy lunes 30 de marzo de 2026, con premio de $10 millones de dólares

Durante este lunes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 30 de marzo de 2026, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí te dejamos con el resultado del último sorteo: consulta los resultados ganadores de Powerball Double Play:

Números ganadores:

7 29 42 67 68 8

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que proporicona una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes jugar con tus números de Powerball en un sorteo independiente, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para poder participar, debes marcar la función Double Play a tu boleto de Powerball y solo tendrás que pagar $1 dólar adicional por jugada.

Los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden ganar premios en ambos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

De la misma forma que Powerball, los premios se solicitan en el estado donde fuiste a comprar el boleto agraciado. Los jugadores generalmente podrán reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier negocio autorizado a vender lotería de la zona del país donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Para cobrar tu premio, dispondrás de entre 90 días hasta un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figura en la lista, busca información en la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se realizan los lunes, miércoles y sábados, justo después del sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play continuará con su siguiente juego el sábado 4 de abril

Resultados de otros sorteos de la lotería: