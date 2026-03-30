Powerball Double Play en vivo : resultados y números ganadores del sábado 28 de marzo de 2026

Hoy sábado se realizó una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 28 de marzo de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Averigua aquí todos los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

8 37 56 57 68 21

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que brinda una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes jugar con tus números de Powerball en un sorteo aparte, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para participar, debes marcar la función Double Play a tu boleto de Powerball por el precio de $1 dólar adicional por jugada.

Los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden obtener premios en sendos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

De la misma forma que Powerball, los premios de Double Play se reclaman en el estado donde fue comprado el boleto agraciado. Los jugadores generalmente podrán reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hayan conseguido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, que podrás averiguar rápidamente según corresponda.

El tiempo que te dan las administraciones para reclamar tu boleto comprende entre 90 días y un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no apareciera en la lista, consúltalo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los juegos de Double Play tienen lugar tres días a la semana, concretamente lunes, miércoles y sábados, tras finalizar el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play continuará con su próximo sorteo el lunes 30 de marzo

Resultados de otros sorteos de la lotería: