Sheinbaum asegura que México trabaja con Cuba para reactivar envío de petróleo a la isla

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que su gobierno trabaja con autoridades cubanas para reactivar el suministro de petróleo a la isla luego de que el domingo el mandatario estadounidense, Donald Trump, señalara que no tenía “ningún problema” con que Cuba recibiera combustible ruso.

“El trabajo que tenemos con Cuba de los acuerdos comerciales (…) tiene que ver también con el envío de petróleo“, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

El domingo, el presidente estadounidense afirmó que no le importa que Cuba reciba crudo de un petrolero ruso que se encontraba en las inmediaciones de la isla: “¡Tienen que sobrevivir! (…) No tengo ningún problema”, aseguró.

Cuestionada sobre la aparente flexibilización de Estados Unidos, al permitir la llegada del petrolero ruso a Matanzas, la gobernante mexicana recordó que desde hace tiempo se disminuyeron los aranceles que el gobierno de Trump había anunciado para quienes enviaran petróleo a la isla.

“En algún momento hubo tarifas relacionadas, bueno, aranceles si se enviaban, después disminuyeron los aranceles y buscamos siempre la ayuda humanitaria. En ese contexto es que tomaremos la decisión y siempre se informará si se envía petróleo o no a Cuba”, insistió Sheinbaum.

Asimismo, explicó que tanto los acuerdos comerciales como la ayuda humanitaria con la isla se han dado “desde hace décadas”.

“En ambos temas estamos trabajando con ellos”, enfatizó.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Mario Guzmán | EFE

México, junto con Venezuela, han sido los principales proveedores de petróleo a Cuba, sin embargo, desde el pasado 29 de enero el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que amenazaba con aranceles a quien suministrara combustible a la isla.

Cuba está inmersa desde mediados de 2024 en una grave crisis energética que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU. a partir de enero. Las medidas del Gobierno norteamericano han sido calificadas por la ONU como “acciones que vulneran los derechos humanos”.

La isla caribeña necesita unos 100,000 barriles de petróleo al día, de los que solo 40,000 los consigue con pozos propios.

Trump firmó una orden ejecutiva el pasado 29 de enero en la que amenazaba con la imposición de aranceles al país que suministrara petróleo a Cuba, ante lo cual el Kremlin prometió ayuda humanitaria para superar la crisis.

La imposibilidad de las autoridades cubanas de cubrir la demanda de energía se ha traducido en prolongados apagones diarios y en la paralización casi total de la actividad económica. EFE

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