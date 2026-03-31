Adolescente dispara a maestra en escuela de Texas y luego se quita la vida

Un adolescente de 15 años presuntamente abrió fuego contra una maestra la mañana del lunes en la Hill Country College Preparatory High School, ubicada en el condado de Comal, Texas, a unos 48 kilómetros al norte de San Antonio.

De acuerdo con la oficina del sheriff local, el atacante murió en el lugar tras dispararse a sí mismo. La víctima, una docente, fue trasladada de urgencia a un hospital en San Antonio, aunque hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud.

Las autoridades indicaron que la situación fue “contenida muy rápidamente” y confirmaron que no existe una amenaza activa para estudiantes ni personal, reseñó el portal KSAT.

Evacuación y pánico entre estudiantes

Tras activarse la alarma a las 8:34 de la mañana, la escuela fue puesta en confinamiento inmediato. Aproximadamente 250 alumnos fueron evacuados y trasladados a una escuela secundaria cercana, donde posteriormente se reunieron con sus padres.

Testimonios de estudiantes reflejan el caos vivido durante el ataque. Una alumna relató haber escuchado al menos cinco detonaciones y gritos en los pasillos, mientras un profesor les ordenaba resguardarse.

“Nos dijeron que entráramos a un salón. Solo sabíamos que una maestra había sido herida”, explicó.

Otro estudiante describió el sonido de los disparos como si “una mesa se hubiera estrellado contra el suelo”, seguido de gritos y la orden de seguridad: “locks, lights, out of sight”.

Investigación en curso y presencia del FBI

Aunque la policía local aseguró que la situación está bajo control, las investigaciones continúan en el plantel educativo, que permanecerá cerrado mientras se procesan las evidencias.

El FBI confirmó que agentes de su oficina en San Antonio se encuentran colaborando con las autoridades estatales y locales en la investigación del incidente.

Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles sobre el motivo del ataque ni los antecedentes del estudiante.

Las autoridades pidieron a la población evitar la zona para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

“Entendemos lo aterrador que ha sido para las familias y toda la comunidad”, señaló la oficina del sheriff en un comunicado.

La escuela, inaugurada en 2020 y enfocada en programas académicos con orientación universitaria y tecnológica, es parte del distrito escolar independiente de Comal.

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