Diego Boneta y Renata Notni terminan su relación tras cinco años juntos, según reportes

La historia de amor entre los actores Diego Boneta y Renata Notni habría llegado a su fin luego de cinco años juntos, así lo reportó la revista Quién. De acuerdo con el portal, la decisión de separarse fue mutua tras llegar a la conclusión de que su ciclo juntos había terminado.

Dentro de sus líneas, la publicación hace hincapié en el deseo de la expareja de “mantener una relación respetuosa, de cariño y se desean lo mejor el uno al otro”.

Luego del cierre de este ciclo personal, se asegura que Notni y Boneta están enfocados en seguir cosechando éxitos en el ámbito profesional. Por su parte, el histrión de 35 años debuta como productor y escritor de la casa productora “Three Amigos”. Además, se prepara para el estreno de la cinta “Killing Castro”, donde comparte pantalla con Al Pacino e interpreta al controversial personaje de Fidel Castro.

Mientras tanto, la artista celebra su incursión al proyecto dirigido por Per Prinz, la cinta “Coyote”, en la que compartirá pantalla con Mel Gibson. A la par de este brinco a Hollywood, Notni reafirma su imagen de estrella internacional como embajadora de marcas como L’Oréal Paris, Tommy Hilfiger México, Bvlgari y Volvo.

Hasta el momento, ninguno de los intérpretes se ha manifestado sobre el tema en redes sociales. En este sentido, su huella digital en redes sociales continúa vigente al seguirse mutuamente en Instagram y mantener sus fotografías juntos.

La historia de amor entre Diego Boneta y Renata Notni

Renata Notni y Diego Boneta hicieron público su romance en septiembre de 2021 tras un viaje a Turquía y desde entonces se consolidaron como una de las parejas más estables y queridas en México. Sin embargo, el inicio de su historia se remonta al año 2020, cuando se conocieron por un par de amigos en común.

Uno de los episodios que mayor atención mediática atrajo fue aquel en el que el protagonista de “Luis Miguel, La Serie” le envió un arreglo floral a la actriz de “¿Qué culpa tiene el karma?”.

Aunque siempre fueron discretos en cuanto a su vida privada, los artistas se enfrentaron a varias especulaciones de separación a lo largo de sus cinco años juntos. La última ronda de señalamientos surgió con la viralización de un video en el que Renata Notni habría “jaloneado” a su novio en público.

Las imágenes que dieron la vuelta a las redes mostraban a la pareja en un concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP de la Ciudad de México, durante una supuesta discusión que habría culminado en un “tirón” al cabello de Boneta. El gesto desató una ola de reacciones entre el público y abrió un amplio debate entre los usuarios de plataformas digitales.

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