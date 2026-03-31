El primer tráiler de “Supergirl” ya está aquí, con Milly Alcock y Jason Momoa

La nueva etapa del universo de DC continúa solidificándose, y su más reciente apuesta dentro de la franquicia ya tiene fecha de estreno y primer tráiler al aire. Se trata de la cinta “Supergirl”, protagonizada por la actriz Milly Alcock (“House of the Dragon”, “Sirenas”).

De acuerdo con el reconocido estudio, la cinta dirigida por Craig Gillespie y escrita por Ana Nogueira llegará a las salas de cines de Estados Unidos el próximo 26 de junio de este 2026.

El primer tráiler oficial de la película confirma que el personaje de “Kara Zor-El” da pie a una historia con tintes más oscuros y emocionales en comparación con entregas recientes del estudio, incluyendo al “Superman” de David Corenswet.

Y es que el punto de quiebre en la historia se da cuando el villano “Krem” (Matthias Schoenaerts) envenena a “Krypto”, el “superperro” de Kara, dejándolo al borde de la muerte y abriendo un marco de solo tres días para poder salvarlo.

Bajo esta encomienda, la joven se enfrasca en una aventura cargada de emociones agridulces que evidencian los niveles a los que está dispuesta a llegar con tal de salvar a su mascota “Krypto”.

Una de las sorpresas reveladas en los tres minutos del adelanto fue la participación del actor Jason Momoa en el papel de “Lobo”, el cazarrecompensas intergaláctico.

Este personaje, descrito por DC como “un motociclista espacial de estilo heavy metal”, aparece realizando maniobras con su motocicleta y enfrentándose a múltiples enemigos en un intento de ayudar a “Supergirl” en su misión para conseguir el antídoto de “Krypto”.

Además de la participación de Jason Momoa, el tráiler sorprendió con una aparición especial de “Superman” (David Corenswet), quien intenta guiarla en un momento de crisis vivido durante su misión.

Además de las estrellas mencionadas anteriormente, el elenco incluye a David Krumholtz y Emily Beecham como los padres de Kara, Zor-El y Alura dentro de la historia.

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