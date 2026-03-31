Hegseth revela que aviadora le pidió “más bombas” en visita secreta a Medio Oriente

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reveló un episodio que resume el tono de la actual ofensiva militar en Medio Oriente: durante una visita secreta a bases operativas, una joven aviadora le pidió “más bombas, y bombas más grandes”.

El relato, que el propio funcionario compartió tras recorrer instalaciones bajo el mando del CENTCOM, se ha convertido en uno de los mensajes más contundentes sobre el estado de ánimo de las tropas estadounidenses en medio de la escalada contra Irán.

“Presencié la letalidad“, dijo Hegseth al describir su visita. “Conocí a una joven aviadora mientras el sol se ponía y el frío se apoderaba de la pista. Cuando le pregunté qué necesitaban, simplemente me miró con una sonrisa pícara y dijo: ‘Más bombas, señor, y bombas más grandes’. Con mucho gusto la complaceremos”.

La declaración no es menor. Refleja no solo la intensidad del conflicto, sino también la urgencia operativa que, según el funcionario, domina actualmente a las fuerzas desplegadas en la región.

Durante su recorrido —cuyos detalles exactos no fueron revelados por motivos de seguridad— Hegseth aseguró haber visto una maquinaria militar altamente activa, con pilotos que realizan bombardeos diarios sobre territorio iraní y equipos capaces de neutralizar amenazas en tiempo real.

El funcionario describió escenas de combate en las que misiles enemigos eran interceptados en cuestión de segundos, así como operaciones aéreas dinámicas en las que los objetivos cambian incluso durante el vuelo. Según datos del propio Pentágono, en las últimas 24 horas se habrían realizado hasta 200 ataques “dinámicos”, es decir, misiones ajustadas en tiempo real con base en inteligencia actualizada.

Pero más allá de la tecnología y la estrategia, el mensaje que Hegseth insiste en destacar es el de las propias tropas. “Les pregunté a todos: ¿qué necesitan? Nadie mencionó mejores condiciones o regresar a casa”, afirmó. “Lo que dijeron fue: terminemos la misión. Consígannos más bombas, más objetivos”.

La ofensiva se enmarca en una política más amplia impulsada por el presidente Donald Trump, quien ha reiterado que Irán no puede desarrollar armamento nuclear. Según Hegseth, esta estrategia ha debilitado significativamente la capacidad militar iraní.

“La información más reciente del CENTCOM es clara: nuestros ataques están minando la moral del ejército iraní“, aseguró, al señalar reportes de deserciones, escasez de personal y presión interna en la cadena de mando enemiga.

El funcionario también sugirió que los próximos días serán decisivos y dejó abierta la puerta a una posible escalada si Irán no acepta negociar. “Si no están dispuestos, intensificaremos aún más nuestras acciones”, advirtió.

Hegseth: I witnessed lethality. I met a junior airman as the sun was going down and a chill was setting on the tarmac, who, when asked what they needed, she simply looked up at me with a sly smile on her face and said, more bombs, sir, and bigger bombs. We will happily oblige… pic.twitter.com/wUjKtE56e8 — Acyn (@Acyn) March 31, 2026

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