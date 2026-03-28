Hegseth frena ascensos de militares afroamericanos y desata polémica

Una nueva controversia sacude al Departamento de Defensa de Estados Unidos tras revelarse que el secretario Pete Hegseth habría bloqueado el ascenso de cuatro oficiales del Ejército —dos afroamericanos y dos mujeres— al rango de general de una estrella, según un informe publicado por The New York Times.

De acuerdo con el medio, Hegseth presionó durante meses a altos mandos militares para retirar los nombres de los oficiales de la lista de promociones. Aunque inicialmente encontró resistencia, finalmente logró eliminar a los candidatos en una etapa clave del proceso, justo antes de que la lista fuera enviada a la Casa Blanca para su revisión y posterior aprobación en el Senado.

El caso ha generado inquietud dentro del ámbito militar, especialmente por la posibilidad de que la decisión esté relacionada con factores de raza o género. La lista de ascensos incluía a decenas de oficiales, en su mayoría hombres blancos, aunque también contemplaba a mujeres y militares afroamericanos.

Uno de los episodios más polémicos gira en torno a la mayor general Antoinette Gant, ingeniera de combate con experiencia en Irak y Afganistán. Según el reporte, durante una discusión interna se sugirió que el presidente Donald Trump no querría aparecer públicamente junto a una oficial afroamericana en eventos militares. Esta versión fue rechazada por funcionarios del Pentágono, quienes calificaron la información como falsa.

El portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, desestimó el reportaje al señalar que está “lleno de noticias falsas procedentes de fuentes anónimas”. Sin embargo, evitó responder directamente si Hegseth intervino para excluir a los oficiales. “Los ascensos se otorgan a quienes se los han ganado”, afirmó.

La polémica se enmarca en una serie de decisiones adoptadas por Hegseth desde su llegada al Pentágono, donde ha impulsado una revisión de los procesos de promoción y ha criticado abiertamente políticas de diversidad, equidad e inclusión dentro de las Fuerzas Armadas.

En meses recientes, el secretario ha destituido o reasignado a varios altos mandos, incluidos generales y almirantes, lo que ha alimentado el debate sobre un posible giro en la política interna del Departamento de Defensa. Analistas señalan que estos cambios podrían tener implicaciones en la estructura de liderazgo militar y en la percepción de equidad dentro de las fuerzas.

Mientras tanto, el caso sigue generando cuestionamientos sobre la transparencia en los procesos de ascenso y el impacto de decisiones políticas en la carrera de los oficiales. Hasta ahora, no se ha anunciado ninguna investigación formal; sin embargo, el tema ha generado conversación en redes sociales.

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