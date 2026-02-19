Secretario de Defensa invitó a un controversial pastor a predicar en el Pentágono

Pete Hegseth, secretario de Defensa, ha vuelto a desafiar a sus críticos al darse a conocer que hace un par de días invitó a Doug Wilson, un controversial pastor, a predicar en las instalaciones del Pentágono.

Desde mayo del año pasado, el expresentador de televisión elegido por el presidente Donald Trump para ocupar uno de los cargos más importantes en su gabinete implementó una serie mensual de culto cristiano.

Como parte de ello, en las instalaciones del Departamento de Defensa (DoD), Doug Wilson pronunció el martes un sermón de 15 minutos, el cual se transmitió en directo a través de la cadena de televisión interna del Pentágono.

“Dios puede hacer lo que quiera, y como ya deberíamos saber, le gusta tomar los materiales más inesperados y hacer algo glorioso con ellos. Tomen como ejemplo una reunión de oración en el Pentágono. Han sucedido cosas muy extrañas. Dios es grande”, pronunció el pastor nacionalista cristiano ante un auditorio repleto de militares.

De hecho, una cuenta del DoD en redes sociales publicó una fotografía donde se aprecia a Pete Hegseth rezando con la mano sobre el hombro del teólogo originario de Maryland.

Lo controversial de haberlo invitado a celebrar el servicio religioso es que se rompe con la tradición de separar a la Iglesia y el Estado.

El pastor Doug Wilson propone que la Decimonovena Enmienda, la cual otorga a las mujeres el derecho al voto, debe ser derogada. (Crédito: Rod Lamkey, Jr. / AP)

Además, algunas las ideas profesadas por el pastor de 72 años van en contra de la libertad y de la diversidad, pues considera que la homosexualidad debería ser considerada un delito y que las mujeres deberían someterse a sus maridos.

Asimismo, Doug Wilson propone que la Decimonovena Enmienda, la cual otorga a las mujeres el derecho al voto, debe ser derogada.

Sin embargo, gracias al respaldo de un personaje tan importante como Pete Hegseth, el pastor en cuestión logró abrir una iglesia en Washington, D.C. a la cual asiste el secretario de Defensa y su familia.

A través de un mensaje compartido en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Fred Wellman, veterano del Ejército que se postula al Congreso en Misuri, acusa a Pete Hegseth de pretender imponerle su religión a los militares.

“Este es un ataque inconstitucional y extremo a la Primera Enmienda, que el Congreso no ha controlado en absoluto. Hegseth está usando su cargo oficial para convertir su religión en la oficial del Departamento de Defensa, utilizando instalaciones, canales de comunicación y personal oficiales. Esto debe terminar e investigarse”, escribió.

