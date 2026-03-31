Quién es Carmiña Castro, influencer secuestrada en Sinaloa frente a su esposo e hijo

Autoridades del estado de Sinaloa emitieron una ficha de búsqueda para localizar a Carmiña Miroslava Castro Salazar, una joven de 29 años dedicada a la repostería y creación de contenido.

En la ficha difundida por la Fiscalía estatal, se advierte que su situación es delicada, ya que existe la posibilidad de que haya sido víctima de un delito.

Y es que, de acuerdo con testimonios de una amiga y diversos medios locales, Castro Salazar fue interceptada por hombres armados en la ciudad de Culiacán en el momento en que atendía su negocio de postres y cuando estaba en compañía de su esposo y su pequeño hijo de 10 años.

Ada Ramos, amiga de la víctima, relató a Imagen Noticias que Carmiña fue abordada por tres sujetos armados y encapuchados, quienes la obligaron a subir a una camioneta color gris.

Activan ficha de búsqueda para Carmiña Miroslava Castro, creadora de contenido en Sinaloa



Se reporta que sujetos armados la interceptaron y se la llevaron en Culiacán pic.twitter.com/gary2hFmHC — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 30, 2026

La testigo agregó que uno de los agresores preguntó por los productos que vendía. Al acercarse, la amenazaron con armas y le ordenaron subir al vehículo. “No, a él no, no le apunten”, suplicó Carmiña cuando los hombres encañonaron a su hijo. “Pues súbete, súbete tú”, respondieron los agresores.

Persiste la violencia en Sinaloa

Carmiña Castro es conocida por su negocio de repostería identificado como “Rosa Dely”, a través del cual ofrecía productos personalizados. Su actividad estaba enfocada en pedidos para celebraciones, con una oferta que incluía postres decorados, pasteles y dulces temáticos.

Gran parte de su clientela la contactaba por redes sociales, donde también compartía contenido relacionado con su trabajo.

En su perfil, difundía imágenes y videos del proceso de elaboración, así como muestras de sus productos terminados.

El caso ocurre en un contexto de escalada de violencia en Sinaloa, donde desde septiembre de 2024 existe una pugna entre Los Chapitos y Los Mayos, que ha causado más de 1,800 muertos y más 2,400 desapariciones forzadas, según cifras de la ONG Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

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