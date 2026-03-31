Republicanos latinos de Texas rompen con Trump por ciudadanía por nacimiento

“Consternados”. Así describen su sentir algunos votantes latinos del sur de Texas ante una de las decisiones más trascendentales en materia migratoria en Estados Unidos: si la Corte Suprema mantendrá o no la ciudadanía automática para quienes nacen en el país.

En entrevista con The New York Times, varios latinos que apoyaron —incluso en dos ocasiones— a Donald Trump, hoy expresan su descontento con la orden ejecutiva firmada en enero de 2025. La medida busca restringir la ciudadanía por nacimiento a bebés cuyos padres no sean ciudadanos ni residentes permanentes legales.

“Es lamentable”, dijo Samuel Garza, un estadounidense de 62 años, nacido en McAllen, Texas, e hijo de padres mexicanos. A su juicio, la iniciativa “perjudicaría a muchísimas familias que vienen aquí para contribuir y construir sus vidas”.

El giro en la postura de estos votantes no es menor. Durante años respaldaron el discurso de mano dura contra la inmigración irregular, especialmente en lo relativo a la seguridad. Sin embargo, ahora consideran que las políticas han ido más allá de lo prometido.

Garza explicó que, hasta hace algunos meses, no se oponía a las propuestas de Trump para detener a delincuentes que ingresaron ilegalmente al país. Pero su percepción cambió al observar operativos migratorios que, según él, afectaban a familias trabajadoras. “Asesinaban a personas”, afirmó, en referencia a acciones de agentes federales del ICE.

Crece el desencanto en la base latina por Trump

Sobre la posible eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento, Garza considera que la medida no resolverá la crisis migratoria. Por el contrario, advierte que podría agravarla. “Ya no puedo votar por los republicanos”, aseguró.

Una postura similar expresó Santiago Manrrique, un policía jubilado de 59 años que en el pasado abandonó el Partido Demócrata para unirse a las filas republicanas. “Si uno nace en Estados Unidos, es ciudadano; eso queda bastante claro en la 14ª Enmienda”, afirmó. Ante el posible fallo de la Corte Suprema, reconoce que está reconsiderando su afiliación política.

Para muchos de estos votantes, el tema no es abstracto. Gran parte de las familias latinas en el sur de Texas accedieron a la ciudadanía precisamente por derecho de nacimiento, ya que sus padres o abuelos —en su mayoría de origen mexicano— llegaron al país sin documentos.

Durante más de un siglo, este principio ha sido interpretado como una garantía constitucional bajo la 14ª Enmienda. No obstante, Trump busca revertirlo, argumentando que el sistema ha sido utilizado de forma indebida.

“La ciudadanía por derecho de nacimiento no se trata de los ricos de China y del resto del mundo que quieren que sus hijos, y cientos de miles más, a cambio de dinero, se conviertan ridículamente en ciudadanos de los Estados Unidos de América”, escribió el exmandatario en Truth Social.

El fallo de la Corte Suprema podría redefinir no solo la política migratoria del país, sino también el vínculo entre Trump y una base latina que, hasta ahora, había sido clave en su crecimiento político.

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