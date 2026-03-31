Subsecretario Landau usa a supuesto líder de CJNG como argumento contra ciudadanía por nacimiento

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, utilizó el caso de Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón”, supuesto nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), para justificar el fin de la ciudadanía por nacimiento, sobre la cual escuchará argumentos la Corte Suprema.

“No creo, por ejemplo, que ‘El Pelón’, aparente nuevo líder del sanguinario cártel CJNG en México, sea ciudadano estadounidense simplemente porque, como se ha informado ampliamente, nació en California. Nuestra Constitución no es un pacto suicida”, afirmó Landau.

Previamente el subsecretario y exembajador de EE.UU. en México expuso que la Corte Suprema decidirá sobre la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que enfrentó al menos cuatro demandas colectivas.

Las decisiones han sido en contra de la orden del gobierno federal, por lo que la administración Trump pidió a la Corte Suprema tomar una decisión de emergencia, pero el Máximo Tribunal no tomó una decisión de fondo, luego aceptó el caso, sobre el cual se escucharán argumento este 1 de abril.

“Mañana, la Corte Suprema escuchará los argumentos orales en el caso de la ‘ciudadanía por derecho de nacimiento’, que podría decidir el futuro de nuestro país”, escribió Landau. “La cuestión es si los hijos nacidos en Estados Unidos de inmigrantes indocumentados tienen derecho automáticamente a la ciudadanía estadounidense en virtud de la Decimocuarta Enmienda, promulgada después de la Guerra Civil para otorgar la ciudadanía a los esclavos liberados”.

Ese argumento de los esclavos es el punto central de la defensa de Trump, pero los demandantes toman en consideración una decisión de la Corte Suprema de 1895, sobre Wong Kim Ark, hijo de inmigrantes de China, a quien se le quería negar la ciudadanía.

Landau expone erróneamente –porque no hay una justificación jurídica desde la Corte Suprema ni un cambio desde el Congreso– que la la Enmienda 14 “no establece que cualquier persona nacida en territorio estadounidense tenga derecho automáticamente a la ciudadanía estadounidense”.

De hecho, es justamente la decisión de las cortes estadounidenses lo que ha llevado el caso ante el Máximo Tribunal, donde deberán tomar en consideración decisiones previas y lo que expone la Constitución.

Por lógica –dado que es parte del gobierno de Trump– el subsecretario Landau respalda la orden ejecutiva contra los hijos de inmigrantes indocumentados y otros extranjeros, bajo el argumento de que la ciudadanía “se extiende” solo “a las personas nacidas en Estados Unidos ‘y sujetas a su jurisdicción'”.

“Estas palabras clave impiden que la enmienda otorgue la preciada ciudadanía estadounidense como si fuera un regalo a los hijos de inmigrantes indocumentados o con residencia temporal, quienes, por definición, no están domiciliados en nuestro país ni gozan de los lazos de lealtad necesarios hacia él”, afirma Landau. “La ciudadanía es la base misma de nuestro orden legal y social”.

Dadas las decisiones en cortes menores, la administración Trump se juega un último recurso para bloquear la ciudadanía a hijos de indocumentados, como parte de su política migratoria.

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