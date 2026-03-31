Tiger Woods anuncia retiro temporal para priorizar su salud tras accidente en Florida

El golfista Tiger Woods comunicó que hará una pausa en su actividad profesional para enfocarse en su recuperación, pocos días después de verse involucrado en un accidente de tránsito en Florida que derivó en su arresto bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol.

La decisión fue compartida a través de una publicación en la red social X, donde explicó: “Esto es necesario para que pueda priorizar mi bienestar y trabajar para lograr una recuperación duradera”.

Horas antes de ese anuncio, Woods formalizó su defensa en el proceso judicial abierto en su contra. De acuerdo con los registros del condado de Martin, presentó una declaración escrita de no culpabilidad y tiene previsto no asistir a la audiencia de lectura de cargos programada para el próximo mes. La causa se deriva de un incidente ocurrido la semana pasada, cuando su vehículo impactó contra un camión en una vía residencial cercana a la costa en Jupiter Island.

Según el informe de la Oficina del Sheriff del Condado de Martin, el deportista mostraba signos compatibles con consumo de alcohol o sustancias al momento del accidente. Los agentes detallaron que tenía los ojos enrojecidos, pupilas dilatadas y movimientos lentos. También indicaron que sudaba mientras respondía preguntas y que presentaba hipo durante la interacción.

Detalles del accidente y situación legal

El reporte policial señala que Woods conducía a alta velocidad cuando su Land Rover chocó contra un camión y terminó volcado de lado. El conductor del camión y otra persona lo ayudaron a salir por el lado del pasajero. Ninguno de los involucrados resultó herido, aunque el vehículo afectado sufrió daños estimados en $5,000 dólares.

Durante la inspección, los agentes encontraron dos pastillas blancas en su bolsillo, identificadas como hidrocodona, un opioide utilizado para tratar el dolor. Ante la consulta sobre medicamentos recetados, Woods respondió: “Tomo algunos”. El informe también recoge que el propio golfista admitió haber estado utilizando su teléfono y manipulando la radio antes del impacto.

Woods accedió a realizar una prueba de alcoholemia en el lugar, cuyo resultado fue negativo. Sin embargo, rechazó someterse a un examen de orina. Tras su arresto, fue liberado bajo fianza ocho horas más tarde. Las autoridades sostienen que, con base en las observaciones y pruebas de sobriedad, el jugador no estaba en condiciones de conducir de manera segura.

El deportista enfrenta cargos por conducir bajo los efectos del alcohol con daños materiales y por negarse a cumplir con una prueba legal, una falta que en Florida pasó a considerarse delito menor incluso en casos de primera infracción tras un cambio legislativo reciente. Su comparecencia ante el juez está fijada para el 23 de abril.

A sus 50 años, Woods sigue siendo una de las figuras más influyentes del golf. Su historial incluye múltiples cirugías, entre ellas siete en la espalda y más de veinte en la pierna. En 2021 sufrió un accidente que comprometió gravemente su extremidad derecha, al punto de que los médicos evaluaron la posibilidad de amputación.

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