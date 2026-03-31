Trump comparte imágenes de majestuosa biblioteca presidencial en el centro de Miami

La fundación encargada de la futura Biblioteca Presidencial de Donald Trump dio a conocer las primeras imágenes de un proyecto sin precedentes: un rascacielos de gran altura que se levantaría en el centro de Miami.

El anuncio fue difundido por Eric Trump, hijo del mandatario y fideicomisario de la fundación, a través de redes sociales. En la publicación se incluyó un video con imágenes conceptuales del edificio, que estaría ubicado en un terreno transferido por Miami Dade College.

El propio Eric Trump describió el proyecto como: “Este monumento frente al agua en Miami, Florida, será un testimonio duradero de un hombre increíble, un desarrollador increíble y el mejor presidente que nuestra nación haya conocido”

Las imágenes, también compartidas por el mandatario, muestran un rascacielos con el apellido “Trump” en grandes letras, dominando el horizonte de la ciudad y la bahía de Biscayne. El edificio también se ubicaría cerca de la Freedom Tower, un sitio histórico vinculado a la migración cubana en los años 60.

🚨 FIRST LOOK: The Donald J. Trump Presidential Library is officially here.



Over the past six months, I have poured my heart and soul into this project with my incredible team at @Trump.



This landmark on the water in Miami, Florida will stand as a lasting testament to an… pic.twitter.com/azV1hx0HG2 — Eric Trump (@EricTrump) March 31, 2026

El diseño incorpora elementos característicos del estilo personal de Trump, incluyendo interiores con detalles dorados, un salón de baile de gran escala y una réplica de la Oficina Oval. Según el material difundido, el complejo incluiría espacios que evocan la Casa Blanca, como jardines y galerías presidenciales.

De acuerdo con CNN, el proyecto también integraría elementos simbólicos de su carrera política como una escalera mecánica dorada que recuerda el anuncio de su candidatura en 2015, una estatua dorada del expresidente levantando el puño y exhibiciones que recrean momentos clave de su trayectoria

CNN señala además que “no está claro si los renders, que parecen generados con inteligencia artificial, representan planes finales”

Uno de los aspectos más llamativos es la inclusión de aeronaves en exhibición, entre ellas un avión similar al Air Force One. También se contempla un Boeing 747 de lujo donado por Catar, que, según la Casa Blanca, sería transferido a la biblioteca tras el fin del mandato.

Las imágenes constituyen el primer indicio de los planes de Trump para el terreno de 2,63 acres que le fue otorgado el año pasado en un acuerdo discreto entre el Miami Dade College y el gobernador Ron DeSantis. Anteriormente, el terreno servía como estacionamiento para los empleados de la universidad.

Sin embargo, la iniciativa ha enfrentado obstáculos legales. Un juez bloqueó temporalmente la transferencia del terreno tras una demanda que alegaba violaciones a las leyes de transparencia gubernamental.

En términos financieros, la fundación busca recaudar cerca de $1,000 millones de dólares. Según The Miami Herald, parte de estos recursos provendría de acuerdos legales con empresas de medios.

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