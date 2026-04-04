James Tibbs III brilla en Triple A: ¿Lo llamarán los Dodgers a MLB?

James Tibbs III es uno de los mejores prospectos en la franquicia de los Dodgers y ha comenzado de gran forma la campaña 2026 en Triple A.

Tibbs III tiene .467 de promedio al bate, 1.596 de OPS, 9 extrabases, 4 jonrones, 4 dobles, 4 boletos y 12 carreras anotadas en siete juegos.

El prospecto de 23 años de edad llegó a los Dodgers en el cambio que involucró a Dustin May a los Boston Red Sox y Tibbs III al equipo de Los Ángeles.

Los Dodgers no han comenzado con la mejor ofensiva en este arranque de campaña, a excepción de este viernes cuando conectaron cinco cuadrangulares.

James Tibbs III again!



The @Dodgers' No. 11 prospect clubs his 4th HR in the past 4 games for the Triple-A @OKC_comets, improving his OPS to 1.885: pic.twitter.com/wkP8qx3E7C — MLB Pipeline (@MLBPipeline) April 3, 2026

¿Quién es James Tibbs III, el décimo prospecto de los Dodgers?

De acuerdo a MLB Pipeline, Tibbs III está ubicado como el décimo mejor prospecto de la organización de Los Ángeles.

Los Gigantes de San Francisco lo firmaron en el puesto número 13 del Draft de 2024 por $4.7 millones de dólares. Luego lo enviaron a Boston en el cambio que hizo llegar al primera base Rafael Devers.

Boston lo incluyó en un paquete junto con el prometedor jardinero Zach Ehrhard para adquirir a Dustin May de los Dodgers, después de lo cual Tibbs brilló en la Doble-A.

Aunque está mostrando sólidos números este año, MLB Pipeline proyecta que su llegada a las Grandes Ligas será en 2027 con 24 años de edad.

“Ofrece una atractiva combinación de decisiones en el swing y contacto sólido, sin mencionar un swing fluido con la mano izquierda, combinado con velocidad y fuerza en el bate”, expone el informe.

También detalla que una vez que llegó a los Dodgers comenzó a verse de mejor forma con el bate.

“Sentía que su swing era demasiado rotacional cuando los Red Sox le hacían centrarse en la velocidad de salida de la pelota, pero con los Dodgers mostró un mejor nivel y consiguió una buena cantidad de bases por bolas en los tres equipos en los que jugó”, amplía el reporte sobre James Tibbs III.

Los Dodgers tienen uno de los mejores equipos de la historia de la franquicia, pero también siguen teniendo una granja de prospectos de gran talento que buscan su paso a las Grandes Ligas.

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