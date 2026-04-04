JoAnna Mendoza recauda más de $2.3 millones de dólares como candidata al Congreso de Arizona

A medida que avanza su campaña como candidata al Congreso, la demócrata JoAnna Mendoza va fortaleciendo una conexión con su comunidad y con donantes interesados en revertir varias decisiones políticas que han afectado a un amplio sector de personas en el Distrito 06 federal de Arizona.

Es así como logró recaudar más de $2.3 millones de dólares durante el primer trimestre del año, algo por demás trascendente para una candidata al Congreso que se presenta por primera vez.

Esto coincide con la inclusión de su campaña en el programa “Red to Blue” del Comité de Campaña Demócrata para el Congreso (DCCC), el cual reconoce a las campañas más destacadas.

A través de un comunicado, la instructora retirada del Cuerpo de Marines reconoce que una parte del éxito de su postulación se debe a la empatía de sus propuestas con las necesidades de las personas.

“Esta campaña está impulsada por personas que están hartas de la política tradicional.He dedicado mi vida a servir a este país y me postulo porque los habitantes de Arizona merecen un representante que esté presente, diga la verdad y luche por ellos”, indicó.

En contraparte, el desempeño del republicano Juan Ciscomani, quien representa al Distrito 06 desde 2023, es muy cuestionado por haber alineado su gestión a las políticas de la actual administración federal, relegando a segundo plano las necesidades de los miembros de la comunidad que, en su momento, lo respaldo con su voto.

JoAnna Mendoza y su familia lograron salir adelante gracias a los beneficios otorgados por programas como SNAP, food stamps y Medicaid, y por ello es partidaria de continuar haciéndolos llegar a las personas.

De manera completamente opuesta, Ciscomani ha hecho todo lo necesario para desaparecer los programas de asistencia colocando en una situación difícil a cientos de familias a las cuales no les alcanza el dinero obtenido de su trabajo o jubilación para cubrir necesidades consideradas incluso básicas, como es la alimentación.

“Mientras las familias del sur de Arizona luchan por salir adelante, Juan Ciscomani ha votado a favor de desmantelar la atención médica, ha respaldado aranceles irresponsables que aumentan los costos y se niega a defender a las familias a las que se supone que representa”, mencionó

Otro punto que juega en favor de la veterana militar, quien además es madre soltera y experta en políticas públicas, es la gran cantidad de veteranos residiendo en el sector en disputa, a quienes les resulta más grato sentirse representados por una exintegrante de las fuerzas armadas que por un civil.

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