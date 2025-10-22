Demócrata JoAnna Mendoza supera a Juan Ciscomani en nueva encuesta rumbo a elecciones intermedias

Una nueva encuesta de House Majority PAC muestra que la candidata respaldada por Caucus Hispano del Congreso, JoAnna Mendoza, comienza a despegarse del republicano Juan Ciscomani en el sexto distrito del Congreso de Arizona, rumbo a elecciones intermedias de 2026.

Según la nueva estadística, Mendoza lidera con un 42% frente a un 41% en el enfrentamiento cara a cara, un impulso que llega poco después de su sólida recaudación de fondos en el tercer trimestre, donde superó a Ciscomani y obtuvo más de $1.9 millones en apoyo popular desde el lanzamiento de su campaña.

JoAnna Mendoza es una infante de marina retirada, hija de trabajadores agrícolas, quien busca un histórico espacio en el Congreso. Nunca ha habido una mujer veterana de la Marina elegida para el Congreso.

🚨 NEW POLL! 🚨 A new #AZ06 poll shows me ahead of Ciscomani! These numbers confirm what I'm hearing every single day talking to folks in Southern Arizona.



— JoAnna Mendoza (@Mendoza4AZ) October 20, 2025

De acuerdo a su biografía oficial, durante sus 20 años de carrera militar, se desempeñó como instructora y suboficial de personal para la prevención y respuesta a agresiones sexuales. Además, su servicio incluye despliegues en Irak y Afganistán.

Por su parte, pese a que Juan Ciscomani es el primer inmigrante mexicano elegido para la Cámara de Representantes por el sexto distrito de Arizona, su apoyo parece decaer. Según la encuesta revela que casi la mitad de los votantes desaprueba su gestión en el Congreso.

Incluso, se le acusa que ha respaldado políticas radicales de MAGA, desde recortar la atención médica y aprobar automáticamente la agenda arancelaria de Trump, hasta proteger exenciones fiscales para multimillonarios mientras los trabajadores de Arizona se quedan aún más rezagados.

Por el momento, a un año de las intermedias, Mendoza comienza tomar fuerza, incluso, recaudó más fondos que el republicano en el tercer trimestre. Se estima que logró $696,000 dólares entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.

Dada la respuesta, Mendoza dijo que estaba “profundamente conmovida por la gran cantidad de apoyo que ha recibido nuestra campaña”.

