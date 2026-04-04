Programas de ayuda para personas sin hogar en Los Ángeles podrían sufrir un millonario recorte

Las personas que deambulan por las calles de Los Ángeles, California, sin un techo donde pasar la noche o bien quienes suelen acudir a albergues para tener donde resguardarse, podrían verse en problemas en caso de concretarse una propuesta presentada por la Casa Blanca orientada a reducir $393 millones de dólares en fondos federales destinados a programas para ayudar a dicho sector poblacional.

El objetivo consiste en recortar la asistencia federal para personas sin hogar y eliminar al programa Continuum of Care, financiado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos.

Bajo la perspectiva de la administración Trump, la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA) se ha quedado corta en el objetivo de proporcionar vivienda al sector más desprotegido de la población.

“LAHSA tiene un historial pésimo en la reducción del mayor número de personas sin hogar en las calles de Estados Unidos, y una auditoría independiente publicada en marzo de 2025 descubrió que la autoridad no realizó un seguimiento preciso de miles de millones de dólares federales y locales”, señala una parte del documento presentado con la propuesta de recorte presupuestal.

De hecho, más adelante hace énfasis en un presunto fraude ligado a quienes fungen como proveedores de servicios asistenciales para las personas carentes de un techo.

“Las organizaciones sin fines de lucro que atienden a personas sin hogar deberían centrarse en las personas más pobres y vulnerables. Sin embargo, investigaciones realizadas en todo el país han revelado fraude y corrupción dentro de la red actual de proveedores de servicios para personas sin hogar”, subraya el texto.

A medida que se incrementa el coste de vida, más personas suelen perder la capacidad para cubrir los gastos de vivienda y terminan en la calle. (Crédito: Jae C. Hong / AP)

En contraste a la perspectiva del gobierno federal, los resultados del Conteo de Personas Sin Hogar en 2025 de LAHSA, el cual fue diseñado por la Universidad del Sur de California, revelaron que, en el condado de Los Ángeles, la población de personas sin hogar se redujo 4%, para un total de 72,308; mientras que en la ciudad de Los Ángeles también se detectó una disminución de 3.4% de ciudadanos carentes de techo, contabilizando 43,699.

Por otra parte, en agosto del año pasado, Gavin Newsom, gobernador de California, anunció la creación de un grupo de trabajo cuya misión consistía en desmantelar los campamentos de personas sin hogar en las ciudades más grandes del “Estado Dorado”, esto con el objetivo de ofrecerles refugio y servicios de salud más adecuados que vivir en la calle.

“California ha implementado una estrategia sólida e integral para combatir la crisis nacional de indigencia y vivienda, y como resultado, está superando a la nación en la resolución de este problema”, señaló.

A pesar de la suma de esfuerzos, el tema de las personas sin hogar continúa prevaleciendo derivado del alto coste de la vida.

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