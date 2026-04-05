Cruz Azul sufrió inesperada derrota 1-2 con Pachuca en vísperas del duelo vs. LAFC

Al Cruz Azul se le juntaron las cosas negativas, o así dio la impresión; después de perder 1-2 con el Pachuca en la actividad de la fecha 13, los celestes sufrieron el error inesperado del portero Andrés Gudiño y después, con su bipolaridad, no supieron cómo resolver el juego.

Un tropiezo que, si este domingo Chivas derrota a Pumas, provocará que el Rebaño Sagrado se aleje seis puntos de los celestes en un duro golpe en la lucha por el liderato general del torneo Clausura 2026 y en donde la escuadra cementera resintió la ausencia de jugadores claves en mediocampo como Erik Lira y Agustín Palavicino que terminaron afectando el rendimiento de los cementeros.

"Cuidado, cuidado… Disparo… Gol…". 🎙️



Bravísima presión del Pachuca… Y luego, Kenedy aprovechó la desatención. 😱 Con ello, llegó el primero de @Tuzos ante la Máquina. 📹#LaLigaDeLaAfición ✨ #J13 #ConMéxicoC26 pic.twitter.com/7lcK4tc0Rj — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 5, 2026

Pero lo que más le hizo daño a la Máquina fue el error del portero Andrés Gudiño al minuto 4 de acción, cuando en un saque de meta lo hizo sin fijarse y con cierta displicencia, que no se dio cuenta cuando el brasileño Kennedy estaba a un costado y al ver el regalo en el centro del área, solo tuvo que tomar el esférico y meterlo en la portería en un grave, pero grave error que no había cometido en todo el tiempo que ha estado de titular con los celestes.

Este gol marcó el rumbo del encuentro, pues el Cruz Azul se vio obligado a ir con más fuerza al frente, pero sin Palavicino como socio de Paradela no tuvo tanta conexión con Luka Romero y mucho menos con el africano Christian Ebere que inició el encuentro, pero tardó en entrar en ritmo.

Por esa razón, cuando Ebere logró empatar el encuentro en una acción que debió ser invalidada por fuera de lugar y que ni el VAR ni el árbitro Víctor Alfonso Cáceres quisieron marcar, para darle forma cómo empatar a los celestes antes de concluir la primera mitad.

Porque a los 12 minutos de iniciada la parte complementaria, de nueva cuenta el amazónico Kennedy sacó tremendo balonazo que dejó sin opción a Gudiño para poner adelante al equipo dirigido por Esteban Solari, que llegó como probable víctima y terminó llevándose una gran victoria fuera de casa.

Ahora Cruz Azul se apresta a enfrentar al LAFC en los cuartos de final de la Concachampions en un duelo que sacará lumbre y que pondrá a prueba la capacidad de ambas escuadras y, obviamente, dónde está parada cada liga para seguir armando la polémica sobre si la MLS ya superó a la Liga MX.

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