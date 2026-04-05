Pepe Aguilar aparece como invitado sorpresa de Peso Pluma y es abucheado por parte del público

Lo que un día parecía impensable, ¡se volvió realidad! Peso Pluma y Pepe Aguilar juntos en un mismo escenario. Aguilar asistió al concierto del conocido intérprete de corridos tumbados en el Frost Bank Center en San Antonio, Texas.

Ante la presencia de 19 mil asistentes, ambos se abrazaron, aunque Aguilar fue abucheado por los fans del cantante de “Lady Gaga”.

Un antecedente de polémica

Se cree que la reacción negativa del público es el resultado de unas declaraciones que dio Aguilar hace cinco años. De hecho, calificó a los corridos tumbados y otras tendencias emergentes como “música mediocre, chafa y pinche”.

En aquella ocasión, el intérprete de “Por mujeres como tú” justificó su postura al señalar que, pese a respetar la evolución de los estilos, consideraba que ese fenómeno abriría paso a una nueva generación de artistas talentosos que buscarían hacer “otra cosa” alejada de lo que él consideraba de baja calidad.

“Esta madre que está pasando ahorita con la música mediocre… todos estos chavos que realmente sí son talentosos dicen ‘yo voy a hacer otra cosa’”, declaró entonces.

Esa postura generó controversia y distanció a Aguilar de exponentes como Peso Pluma, quien se convirtió en uno de los máximos referentes del movimiento que el cantante había criticado.

El cambio de postura de Aguilar

A pesar de esas contundentes declaraciones, en los últimos años, la postura de Aguilar comenzó a cambiar. En el 2023 admitió que le gustaban “dos o tres canciones” de Peso Pluma.

Durante el concierto, fue el propio Peso Pluma —cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija— quien preparó el terreno para la sorpresa. Con evidente emoción, el joven cantante dijo al público:

“Para mí es un honor, yo lo admiro muchísimo, lo respeto con mi alma y con mi vida y mi corazón. Es un artista que yo siempre he escuchado, desde que yo estaba niño hasta hoy en día, y tengo la posibilidad y el honor de presentárselos hoy, esta noche: Pepe Aguilar”.

Acto seguido, el intérprete de 55 años apareció en el escenario para interpretar “El rey” y “Por mujeres como tú”, coreados por la mayoría de los asistentes, aunque algunos pocos decidieron abuchear su presencia.

Pero, esto no fue impedimento para que la atmósfera en el escenario continuara.

Tras el concierto, Pepe Aguilar compartió un mensaje en sus redes sociales donde agradeció la invitación y la calidez del recibimiento. “Una noche de puro orgullo mexicano, ahora sí que pura doble P. Gracias Hassan por tus palabras y la invitación”, escribió.

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