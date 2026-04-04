Oficializan el “Día de Peso Pluma” con entrega de llave de la ciudad y concierto histórico

El intérprete de regional mexicano Peso Pluma anotó un logro histórico a su lista de éxitos: se reconoció el 3 de abril como su día oficial y recibió la llave de la ciudad de San Antonio, Texas, en una velada llena de música y nostalgia.

El punto de encuentro fue Samuel Clemens High School, la escuela en la que el cantante estudió en su juventud. Allí, se dieron cita decenas de fanáticos, directivos del plantel que expresaron su orgullo por la carrera de Hassan Emilio Kabande Laija.

“Tu presencia y pasión por la música inspiran a nuestros Buffs actuales a perseguir sus sueños. Gracias por tomarte el tiempo para conectar con la próxima generación“, destacó el plantel educativo desde su cuenta oficial de Instagram.

Además de la interacción entre el famoso y los estudiantes, la ceremonia incluyó la entrega de la llave de la ciudad, proclamaciones oficiales y la declaratoria oficial del 3 de abril como el “Día de Peso Pluma“.

A propósito de estos honores, Peso Pluma se dijo agradecido con la oportunidad de volver a recorrer los pasillos en los que creó recuerdos e hizo hincapié en el impacto que estos tuvieron en su desarrollo como artista.

“Es un sueño hecho realidad estar aquí. Tengo muchos recuerdos y los llevo en mi corazón. No tengo palabras para expresar la gratitud que siento ahora mismo. Muchas gracias a todos, mexicanos, a todos. Los amo mucho y ustedes me enseñaron todo”, declaró durante el evento.

Peso Pluma conquista San Antonio con un concierto lleno de sorpresas

El lazo entre el mexicano y su público en San Antonio, Texas quedó cimentado durante el concierto que otorgó durante la velada del 3 de abril en el Frost Bank Center. Dicha presentación fue realizada junto a Tito Double P, como parte del tour “Dinastía by Peso Pluma & Friends” y contó con muchas sorpresas.

Una de ellas fue la participación sorpresa de Pepe Aguilar, a quien Peso Pluma presentó con unas emotivas palabras: “Lo respeto con mi alma, con mi vida y con mi corazón. Es un artista que siempre he escuchado desde que estaba niño. Tengo el honor de presentárselos hoy. Quiero que se escuche fuerte, pero bien fuerte el grito… para Pepe Aguilar”, expresó.

Entre aplausos y el caluroso recibimiento del público, el famoso de 57 años de edad se sumó a Peso Pluma para una interpretación del tema “El Rey”.

Seguir leyendo:

• Kanye West y Peso Pluma sorprenden con el lanzamiento de “Last Breath”: Una colaboración que rinde tributo a México

• Peso Pluma fue abucheado por negarle una foto a un fan

• Romance y aventura: Así celebraron Kenia Os y Peso Pluma San Valentín