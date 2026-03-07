Peso Pluma fue abucheado por negarle una foto a un fan

El exponente de los corridos tumbados, Peso Pluma, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras protagonizar un polémico momento durante un partido de los Golden State Warriors en el Chase Center de San Francisco.

Lo que debía ser una noche de distracción para el cantante mexicano terminó en una ola de abucheos y críticas en redes sociales luego de que rechazara de forma tajante a una fan que buscaba una fotografía.

El incidente, captado en video por otros asistentes, muestra el momento en que una joven se aproxima al artista con su celular en mano, con la esperanza de capturar un recuerdo con su ídolo. Sin embargo, la reacción de “La Doble P” no fue la esperada: el cantante apenas la miró y, con un gesto de desinterés, se apartó para continuar su camino.

La respuesta del público presente fue inmediata. Al notar la actitud del intérprete de “Ella Baila Sola”, los aficionados cercanos comenzaron a emitir abucheos audibles, recriminándole su falta de atención hacia quienes apoyan su carrera.

El incómodo momento se viralizó rápidamente en plataformas como TikTok y X, donde los internautas se dividieron entre quienes defienden su derecho a la privacidad y quienes señalan que su fama se debe precisamente al público.

Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del cantante, acudió al evento deportivo con el objetivo principal de encontrarse con la estrella del baloncesto Stephen Curry. Si bien logró su cometido y compartió momentos con el jugador, su desplante hacia la fanática ha empañado el encuentro.

Hasta el momento, ni el cantante ni su equipo de trabajo han emitido declaraciones oficiales respecto al incidente. No obstante, este episodio se suma a una lista de controversias recientes que han puesto a prueba la relación de Peso Pluma con sus seguidores.

Seguir leyendo:

· Ex novia de Peso Pluma lo exhibe tras entrevista de Kenia Os: “Le dice lo mismo a todas”

· Romance y aventura: Así celebraron Kenia Os y Peso Pluma San Valentín

· Peso Pluma y Kenia Os reparten juguetes a niños por la Navidad en Los Ángeles