Artemis II inicia fase final antes de sobrevolar la Luna

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II iniciaron este lunes a las 6:42 CET la fase final antes de su vuelo alrededor de la Luna, anunció la NASA.

La nave Orión que transporta a la tripulación -tres estadounidenses y un canadiense- llegó al punto en el que la atracción gravitatoria de la Luna se impone sobre la de la Tierra. Ahora la nave está en la “esfera de influencia lunar”.

Esta fuerza gravitatoria la acercará al satélite y la hará rodearlo, antes de darle el impulso necesario para devolverla a nuestro planeta sin propulsión adicional.

La tripulación —formada por los astronautas estadounidenses Victor Glover, Christina Koch y Reid Wiseman, y el astronauta canadiense Jeremy Hansen— es actualmente la primera en viajar a la Luna en más de 50 años.

Lanzados la semana pasada en el primer viaje de la humanidad a la Luna desde 1972, los tres estadounidenses y el canadiense buscan superar el alcance máximo desde la Tierra alcanzado por el Apolo 13. Esto los convertirá en los emisarios más lejanos de nuestro planeta, ya que orbitarán la Luna sin escalas el lunes y luego regresarán rápidamente a casa.

Su sobrevuelo lunar de aproximadamente seis horas promete vistas de la cara oculta de la Luna que fueron demasiado oscuras o difíciles de observar para los 24 astronautas del Apolo que los precedieron. También les espera un eclipse solar total, ya que la Luna bloqueará el Sol, dejando al descubierto fragmentos de la brillante corona lunar.