La tercera temporada de “Euphoria” podría ser la última confiesa Zendaya

A pocos días del estreno de la tercera temporada de “Euphoria”, el próximo 12 de abril, Zendaya cree que esta sería la última entrega del popular drama de HBO.

En una entrevista en “The Drew Barrymore Show”, la actriz fue directa al ser consultada sobre si esta nueva entrega será la última aventura de Rue Bennett y su turbulento círculo. “Creo que sí”, respondió Zendaya.

Cuando Barrymore expresó la necesidad de prepararse mentalmente para el desenlace, la ganadora del Emmy la interrumpió para sentenciar: “El cierre está llegando”.

“Euphoria” se estrenó en el 2019 y revolucionó la televisión con su estética cruda y narrativa. Rápidamente, se convirtió en una de las series más vistas del canal y también llevó a Zendaya a ganarse un Premio Emmy en el 2022.

¿El fin de una era?

Aunque la ejecutiva de HBO, Francesca Orsi, mencionó el año pasado, según lo citado por Entertainment Weekly, “nada termina hasta que termina”. La realidad del apretado calendario de su elenco —encabezado por Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi— daba indicios de que el final estaba cerca.

El propio director de HBO, Casey Bloys, dejó la puerta entreabierta, condicionando cualquier futuro a lo que decida creativamente el creador Sam Levinson.

Pero, sin nada concreto, sin duda, Zendaya tiene sus puestos fijos en su apretada agenda de 2026. La estrella será una de las más vista en la gran pantalla este año, ya que no solo los televidentes la verán en “Euphoria”, también es parte de “The Drama”, que ya se estrenó, “The Odyssey”, “Spider-Man: Brand New Day” y “Dune: Part Three”.

Sobre todo el trabajo de este año, la actriz afirmó que se escondería “un rato” y descansaría el año próximo.

La tercera temporada de “Euphoria’” se estrena el próximo domingo en HBO.

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