Aumentan esfuerzos para rescatar a 3 mineros atrapados en Sinaloa desde hace 2 semanas

El Puesto de Comando que coordina las labores de rescate de los tres trabajadores en la mina Santa Fe informó sobre el estado de las operaciones y las variables técnicas detectadas.

El interior del yacimiento, con una profundidad de 300 metros y una extensión horizontal de 3.2 kilómetros, presenta acumulación de jales en la totalidad de sus túneles y rampas, así como presencia de agua en los niveles inferiores.

En la denominada zona cero se mantiene en operación continua un sistema de bombeo eléctrico de 25 caballos de fuerza diseñado para la gestión de filtraciones y escurrimientos.

Los ingenieros trabajan en la optimización del sistema mecánico y evalúan la incorporación de una segunda unidad de bombeo para incrementar el volumen de desalojo de líquido.

Como estrategia complementaria para acceder al punto de interés, se iniciaron maniobras en el contrapozo 50.

En las labores de rescate de tres trabajadores que quedaron atrapados en una mina en el municipio de El Rosario, Sinaloa, trabajan 353 personas.

Autoridades llevan más de 255 horas de trabajo interrumpido tratando de localizar a los mineros pic.twitter.com/bmPPth7zY1 — Sergio Fimbres (@sergiofimbres) April 5, 2026

Desde la noche del lunes, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Secretaría de Marina (Semar) realizaron un descenso vertical mediante cuerdas para ejecutar labores de limpieza y verificar si el conducto es operable.

Durante los trabajos se retiró material sedimentario y se detectó un tirante de agua, es decir, una profundidad de inundación de 40 centímetros.

Por ello, el Puesto de Comando determinó modificar la estrategia de intervención para adaptar los métodos de búsqueda a las variables hidráulicas y geológicas de la mina.

El pasado 26 de marzo, las autoridades mexicanas reportaron el incidente ocurrido el día previo, el cual ocurrió debido al colapso de una presa de jales en la mina en la que se encontraban 25 trabajadores realizando excavaciones.

De ese grupo, 21 mineros lograron salir ilesos por sus propios medios, mientras que cuatro personas quedaron atrapadas. Uno de ellos fue rescatado con vida más de 100 horas después.

Sigue leyendo:

– Rescate en Sinaloa entra en fase crítica mientras continúa la búsqueda de cuatro mineros.

– Rescatan con vida a 23 mineros atrapados en en Colombia.