Rescate en Sinaloa entra en fase crítica mientras continúa la búsqueda de cuatro mineros

El Gobierno de México informó que el operativo de búsqueda en la mina Santa Fe, en Sinaloa, se ha intensificado con el despliegue de más personal técnico especializado, ya que la labores se desarrollan en la localidad de Chele, donde continúa la exploración para localizar a cuatro mineros atrapados tras el colapso de una presa de jales.

Primer punto revisado sin éxito

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reportó que las brigadas colocaron 264 metros de tablones para asegurar el acceso a la zona donde, según los análisis técnicos, podría encontrarse uno de los trabajadores. Sin embargo, tras llegar al punto, el minero no fue localizado.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que los rescatistas enfrentan galerías llenas de lodo y un terreno inestable. Para avanzar de forma segura, se están instalando soportes de madera y se prevé recorrer 1.5 kilómetros de rampas en las próximas horas.

La #CNPC de la @SSPCMexico, en coordinación con @Defensamx1, @SEMAR_mx, el @GobSinaloa y @PC_Sinaloa, ya se encuentra en la mina Santa Fe, en El Rosario, estableciendo contacto con familiares y autoridades en el sitio.



Reiteramos con firmeza: no vamos a parar hasta rescatar a… pic.twitter.com/hjPayzblAn — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) March 28, 2026

Causa del colapso, según especialistas

El incidente ocurrió por una falla crítica en la geomembrana de la presa de jales, usada para contener residuos. La ruptura permitió la infiltración de líquidos hacia los niveles inferiores, generando erosión subterránea que terminó por comprometer la estabilidad de las galerías.

Cómo ocurrió el accidente

La CNPC informó que el pasado 25 de marzo, cuando se produjo la ruptura, 25 trabajadores realizaban excavaciones. Veintiuno lograron salir ilesos, mientras que cuatro quedaron atrapados. El caso fue reportado oficialmente a las autoridades el 26 de marzo, lo que activó los protocolos federales de emergencia.

Atención a familiares y contexto económico

La titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, mantiene comunicación directa y permanente con las familias de los mineros.



El estado de Sinaloa es uno de los principales productores mineros del país, en un sector que aporta más del 2% del PIB nacional, según la Aimmgm.

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