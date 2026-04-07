E-4B Nightwatch, el “Avión del fin del mundo” que EE.UU. desplegó en medio de tensiones con Irán

Uno de los aviones de combate estadounidenses fue visto el lunes sobrevolando una importante base aérea de Nebraska, apenas unas horas antes de que expirara el plazo fijado por el presidente Trump para que Irán aceptara su acuerdo de paz.

El Boeing E-4B Nightwatch, diseñado para proteger a los funcionarios de seguridad nacional y garantizar el funcionamiento del gobierno en caso de guerra nuclear, fue detectado por sistemas de seguimiento de vuelos sobre la Base Aérea Offutt, sede del Comando Estratégico de Estados Unidos.

Según informó el Daily Mail, el avión despegó de Offutt a las 10:17 a. m. y sobrevoló la zona al menos seis veces antes de aterrizar de nuevo en la base.

Los movimientos de esta aeronave son monitoreados regularmente por sistemas de seguimiento de vuelos en momentos de alta tensión. Un vuelo del año pasado acaparó la atención pocos días antes de que Estados Unidos se uniera a Israel en la campaña de 12 días para bombardear las instalaciones nucleares de Irán.

Trump ha fijado el martes como fecha límite para que Irán acepte su plan de paz y abra el estrecho de Ormuz; de lo contrario, Estados Unidos destruirá las centrales eléctricas y los puentes de la república islámica.

The Boeing E-4B Nightwatch, America’s “doomsday plane,” the “flying Pentagon” was spotted circling above Offutt Air Force Base hours before Donald Trump’s Iran deadline.



Built for nuclear war, hardened against EMPs, and designed to keep the government alive. pic.twitter.com/IWfLJTmxJl — Eagle Eye (@zarrar_11PK) April 7, 2026

“Todo el país puede ser aniquilado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana”, declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca el lunes.

Estados Unidos cuenta con una flota de cuatro E-4B que realizan vuelos regulares durante todo el año para mantener la preparación militar.

El Nightwatch funciona como centro de mando aéreo para el presidente, el secretario de Defensa y los jefes del Estado Mayor Conjunto, garantizando así la continuidad del mando, el control y las comunicaciones esenciales en caso de emergencias.

Con 18 literas, una sala de reuniones, un área de trabajo en equipo, una sala de conferencias, una sala de mando y un área de descanso designada, distribuidos en tres cubiertas, el avión está diseñado para ser un “Pentágono volante” en caso de emergencia nacional.

El avión ha sido modificado exhaustivamente para resistir explosiones nucleares, ciberataques, pulsos electromagnéticos y otros desastres que podrían amenazar a Estados Unidos.

Cada E-4B Nightwatch puede transportar una tripulación de hasta 112 personas y tiene un alcance de más de 7,000 millas.

Además, la aeronave cuenta con blindaje térmico y nuclear y puede comunicarse con cualquier persona en cualquier parte del mundo gracias a las 67 antenas parabólicas y terrestres integradas en su cúpula de radiación.

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