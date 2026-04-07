La Casa Blanca niega planes de usar armas nucleares contra Irán

La Casa Blanca rechazó las versiones que apuntaban a un posible uso de armas nucleares contra Irán, en medio de una escalada de tensión marcada por declaraciones del presidente Donald Trump y del vicepresidente JD Vance.

La cuenta oficial de la Administración republicana ‘Rapid Response 47’ reaccionó con una negativa a una publicación en la red social X que afirma que Vance “insinúa que Trump podría recurrir al uso de armas nucleares”, al cumplirse el plazo dado por el mandatario a Teherán para abrir el estrecho de Ormuz.

“Literalmente, nada de lo que ha dicho aquí el @VP ‘insinúa’ tal cosa, pedazos de idiotas “, aseguró la cuenta de respuesta rápida de la Casa Blanca en un mensaje que cita el post de ‘Headquarters’, la rebautizada cuenta de redes sociales que impulsó la campaña a la presidencia de la demócrata Kamala Harris, antes conocida como ‘KamalaHQ’.

“La cuenta oficial de la Casa Blanca da palos de ciego en su intento por defender la demencial amenaza de su jefe de aniquilar a ‘toda una civilización'”, respondió por su parte ‘Headquarters’ al mensaje de ‘Rapid Response 47’.

El mensaje oficial buscó contener la creciente especulación generada tras las recientes advertencias de altos funcionarios, en particular después de que Vance afirmara que Estados Unidos dispone de “herramientas en su arsenal que hasta ahora no hemos decidido utilizar”, las cuales podrían activarse si Irán no modifica su postura frente a las exigencias de Washington.

Literally nothing @VP said here "implies" this, you absolute buffoons https://t.co/7JU3wXMaWX — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 7, 2026

Escalada retórica y presión internacional

La tensión aumentó aún más con declaraciones del propio Trump, quien advirtió que “toda una civilización morirá esta noche y nunca volverá”, en referencia a un ultimátum fijado a Teherán con vencimiento en la noche del martes. El mandatario ha insistido en que se trata de un momento decisivo en el conflicto, elevando la presión sobre el gobierno iraní.

Las amenazas han generado inquietud tanto en círculos políticos como entre analistas internacionales, quienes advierten sobre el tono cada vez más severo de la retórica estadounidense. La posibilidad de una intensificación del conflicto ha llevado a especulaciones sobre el tipo de capacidades militares que Washington podría emplear en caso de una escalada.

Expertos señalan que Estados Unidos ya ha desplegado una amplia gama de recursos en la región, incluyendo bombarderos furtivos, misiles de crucero, drones y otras tecnologías avanzadas. Sin embargo, consideran que aún existen opciones adicionales, como sistemas hipersónicos o incluso operaciones de guerra cibernética dirigidas a infraestructuras estratégicas.

For nearly a half a century, the Iranian regime has been slaughtering Americans. President Trump is doing what other Presidents have refused to do — eliminate the Iranian threat so no more American blood is spilled by these terrorists.



🧵THREAD: — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 6, 2026

Opción nuclear considerada “altamente improbable”

Pese a la retórica, especialistas coinciden en que el uso de armas nucleares sigue siendo una posibilidad remota. Analistas en política internacional subrayan que una decisión de ese tipo implicaría consecuencias humanitarias, económicas y ambientales de gran escala, además de un alto costo político para Washington.

El empleo de armamento nuclear marcaría un punto de no retorno en el conflicto y podría desencadenar reacciones en cadena a nivel global, incluyendo precedentes para otros escenarios de guerra. También pondría en riesgo mercados energéticos clave, particularmente por el impacto en las exportaciones de petróleo y gas de Irán.

En este contexto, la Casa Blanca ha reiterado su negativa a contemplar esa opción, mientras mantiene abierta la posibilidad de intensificar otras acciones militares si Irán no responde al ultimátum. Entre ellas, se menciona el incremento de ataques contra infraestructuras consideradas de doble uso, como redes eléctricas o puentes.

Analistas militares sugieren que, más allá del ruido nuclear, el Pentágono podría estar contemplando el uso de armas hipersónicas o el misterioso “descombinador”, una herramienta de guerra cibernética que supuestamente fue utilizada en operaciones previas en Venezuela para inutilizar equipos militares sin disparar una sola bala.

Pese a la negativa oficial, el temor a una escalada de proporciones apocalípticas persiste. Expertos como Daniel Schneiderman, del centro Penn Washington, advierten que cruzar el “Rubicón nuclear” desataría no solo una catástrofe humana y ambiental por la lluvia radiactiva, sino también un colapso económico global al anular permanentemente las exportaciones de petróleo de la región.

Hasta el momento, no se ha confirmado una respuesta oficial de Teherán al ultimátum estadounidense, mientras la comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de una crisis que podría redefinir el equilibrio geopolítico en la región.

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