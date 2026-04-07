Menor de 2 años muere por desnutrición extrema en Indiana: ingirió paneles de yeso y pañales por hambre

Una pareja fue arrestada en Indiana tras la muerte de un niño de dos años que, según autoridades, presentaba desnutrición severa y habría ingerido materiales como partes de la pared y pañales.

El menor, identificado como Erik Reichard, fue encontrado sin vida el pasado 31 de marzo en una vivienda en Tell City, Indiana, luego de una llamada al 911.*

Las autoridades informaron que, al llegar al lugar, los equipos de emergencia intentaron reanimarlo sin éxito y confirmaron su fallecimiento en la escena.

Arrestos y cargos

Los detenidos, Trevor Reichard-Hayes, de 39 años, y Katherine Carter, de 31, enfrentan cargos por asesinato, negligencia de un dependiente con resultado de muerte y otros delitos relacionados.

La relación exacta entre la pareja y el menor no ha sido detallada por las autoridades.

La investigación reveló un entorno altamente insalubre dentro del hogar.

Los agentes encontraron heces en el suelo, restos de paneles de yeso, pintura, suciedad y pañales sucios esparcidos en distintas habitaciones, además de presencia de insectos.

También se detectaron señales de confinamiento, como una puerta con el pomo invertido que permitía encerrar a uno de los niños.

Desnutrición extrema y hallazgos forenses

El niño presentaba un estado de desnutrición severa: pesaba alrededor de 6,8 kilogramos, aproximadamente la mitad del peso esperado para su edad.

Además, tenía más de 40 lesiones entre llagas y picaduras.

La autopsia reveló que había ingerido materiales compatibles con paredes, pintura y sustancias provenientes de pañales, lo que, según los investigadores, podría haber ocurrido por hambre extrema.

Otros dos menores fueron retirados de la vivienda mientras continúa la investigación, en la que participan múltiples agencias estatales.

Las autoridades señalaron que el caso sigue en desarrollo y no descartan nuevos hallazgos.

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