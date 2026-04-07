Republicanos retienen escaño de Marjorie Taylor Greene tras victoria de Clay Fuller en Georgia

El Partido Republicano logró conservar el control del distrito 14 de Georgia tras la victoria de Clay Fuller en la segunda vuelta de la elección especial celebrada este martes, asegurando un voto clave para su estrecha mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Fuller, exfiscal y candidato respaldado por Donald Trump, se impuso al demócrata Shawn Harris en un distrito históricamente conservador, donde los demócratas no tenían grandes opciones de victoria, garantizando que los republicanos mantengan el escaño que ocupaba Marjorie Taylor Greene hasta su renuncia en 2025.

De acuerdo con la agencia Reuters, “el republicano Clay Fuller ganó la segunda vuelta en un bastión conservador, reforzando la ajustada mayoría republicana en la Cámara”. En esa misma línea, The Washington Post subraya que la victoria “asegura un triunfo crucial para los republicanos y amplía su mayoría en la Cámara Baja”.

2026 Watch-NEW on @FoxNews – Minutes after winning the special congressional election runoff to fill@FmrRepMTG former congressional seat, Republican @Clay4MainStreet tells me @realDonaldTrump "was the difference maker..he was the key factor in us winning" https://t.co/pTK1fVlC44 pic.twitter.com/yLg4tqLC2k — Paul Steinhauser (@steinhauserNH1) April 8, 2026

El respaldo del expresidente Donald Trump fue determinante en la contienda. Analistas coinciden en que la elección funcionó como una prueba de su influencia dentro del Partido Republicano.

Según The Washington Post, la carrera “sirvió como una prueba de la influencia de Trump”, cuyo apoyo “jugó un papel fundamental en la victoria de Fuller”

Fuller compitió bajo la agenda “America First”, consolidando el voto conservador en una región donde Trump ganó con amplios márgenes en elecciones recientes.

La elección requirió una segunda ronda luego de que ningún candidato alcanzara más del 50% en la votación inicial de marzo, en la que participaron más de 20 aspirantes.

Datos oficiales indican que Fuller obtuvo cerca del 34.8% en la primera vuelta, frente al 37.3% de Harris, lo que obligó a un balotaje que finalmente ganó con más del 57% de los votos,

El escaño quedó vacante tras la renuncia de Marjorie Taylor Greene, una figura destacada del movimiento MAGA, quien dejó el Congreso en noviembre de 2025 tras una ruptura pública con Trump.

La dimisión se produjo luego de desacuerdos sobre temas como el caso Epstein. Greene aseguró haber sido “rechazada por la élite política”, mientras que Trump la calificó de “traidora” y “excéntrica”, en un conflicto que evidenció tensiones internas en el ala conservadora.

Así, la victoria de Fuller tiene implicaciones directas en el equilibrio de poder en Washington. Los republicanos mantienen una mayoría muy ajustada en la Cámara, por lo que cada escaño resulta determinante.

Sin embargo, el proceso evidenció una fuerte disparidad en el financiamiento. Según el medio especializado Político, la campaña de Fuller contó con más de $1 millón de dólares en apoyo externo, mientras que Harris dispuso de aproximadamente $300 mil dólares.

No obstante, otros reportes señalan que el demócrata logró mejorar el desempeño de su partido respecto a elecciones anteriores, lo que podría indicar cambios graduales en el electorado del distrito.

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