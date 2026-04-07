Sheinbaum anuncia el proceso de credencialización para alcanzar el acceso universal de salud en México

El Gobierno de México afirmó este martes que el país alcanzará en 2027 el acceso universal a los servicios públicos de salud, un proceso que arrancará este año con una credencial única que funcionará como identificación oficial para toda la población y avanzará de manera gradual hasta integrar plenamente a todas las instituciones del sector.

El objetivo del “Servicio Universal de Salud es que cuando nosotros dejemos el gobierno, cualquier mexicano o mexicana pueda ir a atenderse de cualquier padecimiento a cualquier institución de salud y pueda ser recibido”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.

La mandataria mexicana explicó que con esta iniciativa, que contará con un decreto presidencial, se logrará mejorar la eficacia del sistema de salud.

“Es un paso histórico el que estamos dando, avanzando hacia el servicio universal de salud”, enfatizó.

Para ello, refirió, se iniciará un proceso de credencialización que se prolongará por más de un año, pero a partir de enero de 2027, ya habrá servicios de salud que puedan compartirse entre los tres sistemas: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e IMSS Bienestar.

Por su parte, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, explicó que el Servicio Universal de Salud busca que “cualquier persona pueda encontrar atención médica, la atención médica a la que tiene derecho constitucional para atenderse de manera gratuita en esta red integrada de servicios”.

Clark explicó que la primera fase será la emisión de una credencial única que funcionará como identificación oficial y reemplazará paulatinamente los carnés de IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Isaac Esquivel | EFE

A partir del 1 de enero de 2027, comenzará la primera etapa del intercambio de servicios. Entre los beneficios iniciales se garantizará la atención universal a urgencias, incluida la continuidad del tratamiento sin condicionantes económicos.

El próximo año iniciará además la atención universal para cáncer de mama, con mastografías, biopsias y tratamientos en la unidad más cercana.

Otro eje será asegurar la continuidad de tratamientos complejos, como cáncer, VIH, enfermedades renales o hemofilia, aún cuando la persona pierda o cambie su afiliación.

Hacia la segunda mitad de 2027 comenzará el intercambio de servicios especializados —como radioterapia, laboratorio y estudios de imagen— y en 2028 se prevé consolidar el surtimiento universal de recetas, las consultas de especialidad referenciadas, la hospitalización y el seguimiento de enfermedades crónicas.

El plan estará acompañado de una aplicación digital que integrará credencial, historial médico, gestión de citas, información de servicios y herramientas de navegación con inteligencia artificial.

Por último, Clark destacó que el proceso será gradual para “asegurar la capacidad operativa y la sostenibilidad financiera” del sistema, pero sostuvo que la meta es poner “toda la infraestructura, todo el gasto en salud que hace el pueblo de México al servicio de todas y todos los mexicanos”. EFE

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