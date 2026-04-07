Una mujer de Florida rescató a un nadador en apuros y luego descubrió que es sospechoso de doble homicidio

Una mujer de Florida acudió rápidamente al rescate de un nadador en apuros, solo para descubrir más tarde que se trataba de un sospechoso de doble homicidio prófugo.

La mujer, conocida únicamente como Belinda, salió a dar un paseo matutino cerca de la playa Riomar en Vero Beach, Florida, el 24 de marzo, cuando escuchó a un hombre gritar pidiendo ayuda.

Le contó a la filial de ABC, WPBF 25 News: “Escuché un débil ‘¡Ayuda, ayuda, ayuda!’. Miré y vi a alguien… en apuros”.

Belinda dijo que corrió hacia el agua y le indicó al hombre que se pusiera boca arriba y se dejara llevar por las olas.

El nadador en apuros le dijo a Belinda que estaba “agotado y cansado” mientras ella intentaba ayudarlo.

La policía cree ahora que el hombre es Jesse Scott Ellis, de 64 años, sospechoso de doble homicidio, acusado de asesinar a tiros a su esposa, Stacie Mason, de 49 años, de quien estaba separado, y a Danny Ooley, de 56 años, quien se cree que era su pareja sentimental.

Un video difundido por el Departamento de Policía de Vero Beach (VBPD) muestra al hombre saliendo lentamente del agua, mientras Belinda se agacha junto a él.

Ella declaró al medio: “Le pregunté: ‘¿Estás bien?’ Y él respondió: ‘No, estoy agotado. No volvería a adentrarme tanto en el agua’… Y añadió: ‘Creo que me voy a tomar unas largas vacaciones’”.

Mason y Ooley eran empleados del condado de Indian River, del departamento de obras públicas.

Belinda declaró a WPBF que en ese momento desconocía que el hombre al que había ayudado era sospechoso de homicidio.

Incluso después de saber que la policía cree que el hombre al que rescató es Ellis, Belinda afirmó que de todos modos lo habría ayudado. Sin embargo, ella afirma que habría llamado al 911 de inmediato.

“No podía dejarlo en el agua bajo ninguna circunstancia”, declaró Belinda al medio. “Todos estamos pasando por un mal momento”.

Según una conferencia de prensa compartida por el medio local TCPalm, Ooley y Mason fueron encontrados con múltiples heridas de bala alrededor de las 7 a. m. del 24 de marzo en el estacionamiento de la biblioteca principal del Condado de Indian River en Vero Beach.

El jefe de policía de Vero Beach, David Currey, informó que los detectives identificaron al esposo de Mason, Ellis, con quien estuvo casada durante 13 años, como persona de interés tras revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Currey indicó que la pareja se había estado separando y encaminando hacia el divorcio en los últimos meses, y que su casa estaba en venta. Añadió que, al parecer, Mason y Ooley mantenían una relación sentimental.

Las autoridades del Condado de Indian River continúan buscando a Ellis. Advirtieron al público que no se acercara a él e instaron a cualquier persona con información sobre su paradero a llamar al 911, según The Independent.

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