Adolescente de Florida acusado de descuartizar a un hombre eligió a su víctima por ser un delincuente sexual

El adolescente de Florida acusado de matar y descuartizar a un hombre, meter sus restos en bolsas y abandonarlos en un campo desolado, atacó a la víctima porque era un delincuente sexual registrado, según alega la policía en una declaración jurada modificada.

El viernes 20 de marzo, la novia de Lucas Sander Jones declaró a la policía que condujo hasta su casa en Indialantic, en la costa norte de Florida, y encontró una escena escalofriante: pintura en aerosol negra en la pared del pasillo, sangre en el suelo y en las juntas de los azulejos, y manchas de sangre en los pantalones de su novio, según consta en la declaración jurada.

“Maté a alguien y lo descuarticé”, dijo Jones, de 19 años. La novia del acusado declaró a los detectives del Departamento de Policía de Palm Bay que Jones asesinó a Colie Lee Daniel, de 28 años y también residente de Indialantic, con un bate de béisbol y descuartizó su cuerpo con un machete, una sierra y un cuchillo “porque era un delincuente sexual”, según consta en la declaración jurada.

La novia de Jones afirmó desconocer cómo él conoció a Daniel, pero que supuestamente había impreso una lista de delincuentes sexuales de la zona antes del presunto asesinato.

Condenado en 2018 por agresión lasciva contra una víctima de entre 12 y 15 años, Daniel era un delincuente sexual que figura en la lista de delincuentes y depredadores sexuales del sitio web del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida.

Cuando Daniel no regresó a casa el 20 de marzo, sus padres usaron la función “Buscar mi iPhone” en el iPad de Daniel, que indicó que se encontraba en la dirección de Jones, según la declaración jurada para la orden de registro.

Los agentes fueron a la casa de Jones, donde este les dijo que Daniel estaba dentro, pero se negó a abrir la puerta.

Los padres se negaron a marcharse hasta ver a su hijo, lo que llevó a Jones a llamar a la policía. Sin embargo, cuando llegaron los agentes, Jones se negó a dejarlos entrar.

Los agentes regresaron a la casa de Jones el sábado 21 de marzo, pero no encontraron rastro de Daniel, según la declaración jurada inicial.

Después de que la policía se marchara, Jones supuestamente metió dos cajas de plástico y una maleta en el coche de su novia. Él y su novia condujeron hasta un tramo desolado de carretera en el 1574 de Bombardier Boulevard en Palm Bay, conocido como el “Complejo”, donde supuestamente dejaron las bolsas y maletas en diferentes lugares.

Los restos parciales de Daniel fueron encontrados el sábado 28 de marzo, cuando la policía fue alertada sobre una maleta abandonada rodeada de buitres en el “Complejo”.

Según la primera declaración jurada, en la maleta se encontraron restos humanos junto con un paquete de Amazon dirigido a Jones.

El 28 de marzo, Jones fue arrestado y acusado de manipulación de pruebas, profanación de cadáver y disposición indebida de restos humanos, que posteriormente fueron identificados positivamente como los de Daniel. Fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 7,500 dólares el 29 de marzo.

Cuando la novia de Jones habló inicialmente con la policía, declaró que vio a Daniel acostado en la cama de Jones el 20 de marzo. Según la primera declaración jurada, ella intentó despertarlo. Dijo que salió de la habitación y, al regresar, Daniel ya no estaba. Afirmó que Jones le dijo que Daniel se había ido por la puerta trasera.

El lunes 30 de marzo, la novia se reunió con los detectives y se retractó de su declaración anterior, diciendo que quería darles la “verdadera cronología de los hechos”, según la declaración jurada enmendada.

En la segunda declaración, les dijo a los detectives que, al regresar a casa el 20 de marzo, Jones le había dicho que no dijera nada a la policía. Dijo que nunca vio a Daniel y que ya lo habían asesinado y desmembrado, según la declaración jurada enmendada.

Además de decirles a los detectives que Jones había confesado haber matado a Daniel, también proporcionó detalles sobre pruebas que las autoridades aún no habían descubierto, incluyendo cómo Jones supuestamente guardó parte de la sangre de Daniel para colocarla en portaobjetos de microscopio.

El miércoles 1 de abril, Jones fue arrestado nuevamente y, esta vez, acusado de asesinato en primer grado.

Jones se encuentra actualmente detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Brevard, a la espera de su próxima comparecencia ante el tribunal.

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