Aubrey Plaza está a la espera de su primer hijo con el actor Chris Abbott

Este 2026 la actriz Aubrey Plaza interpretará el papel más importante de su vida: el de mamá. De acuerdo con un reporte de People, la famosa se encuentra a la espera de su primer hijo junto al histrión Chris Abbott.

En un comunicado compartido por los representantes de la artista, se detalló que el nacimiento de su primogénito está programado para este otoño. “Fue una hermosa sorpresa después de un año lleno de emociones”, declaró la fuente.

Y es que en enero de 2025, su exesposo, el escritor y director Jeff Baena, se quitó la vida en la casa que compartieron en Los Ángeles, California. Plaza y Baena se habían separado en septiembre de 2024 tras tres años de matrimonio.

“Esta es una tragedia inimaginable”, declaró la estrella de Hollywood en un comunicado en ese entonces. “Estamos profundamente agradecidos a todos los que nos han ofrecido su apoyo. Por favor, respeten nuestra privacidad durante este tiempo”.

Pese a la sorpresa inicial, Plaza, de 41 años, y Abbott, de 40, indicaron sentirse “muy afortunados” por la próxima llegada de su bebé.

La noticia del embarazo surge a solo unas semanas de la última aparición pública de Aubrey Plaza en la Semana de la Moda de París. En ese entonces, la famosa se dejó ver en la primera fila en los desfiles de las casas de moda Loewe y Lacoste.

Sin embargo, la estrella cubrió su pancita de embarazo con una chaqueta de cuero oversized combinada con un suéter rojo y botines. Para la presentación de Lacoste, lució otro look holgado con un polo naranja y una minifalda.

Audrey Plaza y Chris Abbott se conocieron en 2020, cuando colaboraron en la película “Black Bear”, estrenada en el Festival de Cine de Sundance. Tres años después, se reencontraron en la reposición de Broadway de “Danny and the Deep Blue Sea” de John Patrick Shanley en Nueva York. Pese a las especulaciones sobre un posible romance, la pareja no había confirmado públicamente su relación antes de dar a conocer su embarazo.

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