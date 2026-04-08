El mensaje de Alejandro Sanz a Stephanie Cayo por su cumpleaños: “Brillas como nadie”

Tras oficializar su relación, Alejandro Sanz aprovechó el cumpleaños número 38 de Stephanie Cayo para gritar a los cuatro vientos lo que siente por ella.

A través de sus redes sociales, el intérprete de “Amiga mía” publicó un emotivo mensaje acompañado de la que se considera su primera fotografía oficial como pareja, marcando un hito en su discreta relación.

“Brillas como nadie. Que la magia te acompañe siempre, feliz vuelta al sol Stephanie”, escribió el músico madrileño en sus historias de Instagram, cerrando la dedicatoria con un emoji de corazón.

La imagen que acompaña el texto muestra un momento de complicidad absoluta: ambos aparecen con atuendos relajados en lo que parece ser una fiesta en la piscina, mientras Alejandro rodea la cintura de Stephanie para ayudarla a cortar su pastel de cumpleaños.

Aunque los rumores sobre un posible noviazgo comenzaron a circular a principios de este año, la pareja había optado por mantener un perfil bajo. Hasta ahora, las pocas imágenes compartidas en redes sociales evitaban mostrar sus rostros con claridad o jugaban con sombras y planos lejanos. Sin embargo, la celebración del cumpleaños de la actriz —que tuvo un festejo adelantado el pasado fin de semana— fue el escenario perfecto para naturalizar su unión.

Por su parte, la actriz peruana expresó recientemente su deseo de “cuidar muchísimo” su vínculo con el cantante. En entrevistas previas, Cayo ha enfatizado que sus experiencias pasadas la han llevado a ser más reservada para proteger “lo que está naciendo”.

Para la protagonista de “Club de Cuervos”, la sobreexposición puede afectar la vulnerabilidad de un vínculo, por lo que ahora prefiere canalizar sus emociones hacia su trabajo creativo, como canciones e historias.

¿Cuán comenzó el romance entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo?

El romance cobró fuerza a finales de febrero y principios de marzo, cuando fueron captados en actitudes cariñosas durante los conciertos de Sanz en Lima, Colombia y Ecuador.

El punto culminante fue un beso captado en el escenario de Guayaquil, que se volvió viral en redes sociales.

Mientras Alejandro Sanz mantiene su habitual discreción, Stephanie Cayo ha dado el primer paso para reconocer que, efectivamente, hay una “ilusión” que merece ser protegida del ruido mediático.

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