Stephanie Cayo sobre rumores de romance con Alejandro Sanz: “Es algo que quiero cuidar muchísimo”

La actriz peruana Stephanie Cayo decidió finalmente abordar los intensos rumores que la vinculan sentimentalmente con el cantautor español Alejandro Sanz.

En una reciente entrevista concedida a Caracol Radio, la intérprete de 37 años se mostró serena y reflexiva sobre el momento personal que atraviesa, tras semanas de especulaciones alimentadas por su constante presencia en la gira latinoamericana del artista.

Aunque evitó poner etiquetas definitivas a la relación, sus palabras dejaron entrever una conexión profunda y especial. “Yo estoy muy bien, yo estoy tranquila. Es algo que quiero cuidar muchísimo por lo bonito que es”, expresó Cayo a la periodista Vanessa de la Torre.

Con estas declaraciones, la actriz parece confirmar que lo que existe entre ambos trasciende una simple amistad, aunque prefiere mantener los detalles alejados del escrutinio público.

Cayo explicó que su reserva responde a una madurez adquirida tras años de carrera y relaciones mediáticas previas. “Ya he vivido unas cosas a lo largo de mi vida y he aprendido con las últimas experiencias que lo mejor es ser más reservado para cuidar lo que nace”, manifestó.

Para la protagonista de “Club de Cuervos”, la sobreexposición puede afectar la vulnerabilidad de un vínculo, por lo que ahora prefiere canalizar sus emociones hacia su trabajo creativo, como canciones e historias.

El romance cobró fuerza a finales de febrero y principios de marzo, cuando fueron captados en actitudes cariñosas durante los conciertos de Sanz en Lima, Colombia y Ecuador.

El punto culminante fue un beso captado en el escenario de Guayaquil, que se volvió viral en redes sociales.

Mientras Alejandro Sanz mantiene su habitual discreción, Stephanie Cayo ha dado el primer paso para reconocer que, efectivamente, hay una “ilusión” que merece ser protegida del ruido mediático.

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