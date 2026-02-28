¿Nuevo romance?: Alejandro Sanz habría confirmado su relación con actriz peruana

Lo que comenzó como un fuerte rumor en las redes sociales parece haber encontrado su confirmación definitiva. El cantautor español Alejandro Sanz y la reconocida actriz peruana Stephanie Cayo habrían oficializado su relación sentimental tras protagonizar una serie de momentos cómplices durante el reciente concierto del artista en el Estadio Nacional de Lima, en Perú.

El evento, que formaba parte de su gira por América Latina, se convirtió en el escenario perfecto para que el intérprete de “Amiga mía” presumiera su cercanía con la protagonista de Hasta que nos volvamos a encontrar.

Durante la interpretación del emblemático tema “Corazón partío”, Sanz se acercó a la zona lateral donde se encontraba Cayo para dedicarle un afectuoso abrazo frente a miles de espectadores que no tardaron en capturar el momento con sus teléfonos y publicaron en redes sociales.

Sin embargo, la prueba que los seguidores consideran como la “confirmación oficial” ocurrió al finalizar el espectáculo. Según videos difundidos en plataformas como TikTok mostraron a la pareja retirándose del escenario caminando tomados de la mano, una imagen que rápidamente se volvió viral y desató una ola de comentarios entre los fanáticos de ambos.

La actriz, de 37 años, ha sido una presencia constante en la gira del madrileño, pues fue vista previamente en sus presentaciones en Ecuador y Colombia.

La diferencia de edad de 20 años entre Sanz (57) y Cayo no ha sido impedimento para que la química entre ambos sea evidente, consolidándose como una de las parejas más inesperadas y mediáticas del año en el mundo del entretenimiento.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido un comunicado formal en sus redes sociales, pero sus gestos públicos en la capital peruana hablan por sí solos.

Con este romance, Alejandro Sanz parece haber encontrado nuevamente la ilusión tras su ruptura con Candela Márquez.

¿Quién es Stephanie Cayo?

Stephanie Cayo es una destacada actriz, cantante y modelo peruana con una trayectoria internacional consolidada. Inició su carrera a los 10 años en la telenovela Travesuras del corazón y alcanzó gran popularidad juvenil como protagonista de Besos robados.

A lo largo de los años, fortaleció su formación artística en instituciones como el TVI Actors Studio y el Broadway Dance Center en Nueva York, lo que le permitió expandir su carrera hacia producciones colombianas de gran éxito como El secretario y La hipocondríaca, además de incursionar en el teatro musical con el papel de Roxie Hart en Chicago.

En tiempos recientes, su presencia en plataformas de streaming ha impulsado su reconocimiento internacional, destacando su participación en la serie de Netflix Club de Cuervos y en la película Hasta que nos volvamos a encontrar.

Seguir leyendo:

· Alejandro Sanz explicó por qué Shakira era “su planeta favorito”

· Alejandro Sanz y Candela Márquez vuelven a terminar su noviazgo: “Se han bloqueado”

· Alejandro Sanz criticó las canciones creadas para TikTok