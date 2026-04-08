Google Chrome estrena pestañas verticales: el cambio más grande en su diseño en años

Si eres de los que tienen 30 pestañas abiertas al mismo tiempo y sientes que tu navegador está a punto de explotar, Google tiene buenas noticias para ti. Chrome acaba de lanzar oficialmente las pestañas verticales, una función que reubica por completo las tabs de la parte superior de la pantalla hacia el lado izquierdo del navegador. Y sí, es tan útil como suena.

Este es, sin duda, uno de los cambios más significativos en la interfaz de Chrome desde su lanzamiento. El navegador más usado del mundo por fin se pone al día con lo que Edge, Firefox, Brave y Arc llevan ofreciendo desde hace años. ¿Por qué tardó tanto? Buena pregunta. Pero lo importante es que ya está aquí.

¿Qué cambia exactamente con las pestañas verticales?

El concepto es simple pero poderoso: en lugar de que las pestañas aparezcan en una fila horizontal en la parte superior, ahora se despliegan en una barra lateral en el lado izquierdo de la ventana. Cada pestaña muestra el ícono del sitio web, el nombre completo de la página y un botón para cerrarla, todo de un vistazo.

Esto soluciona uno de los problemas más frustrantes de Chrome: cuando tienes muchas pestañas abiertas, los títulos se recortan tanto que terminas adivinando qué pestaña es cuál mirando solo el favicon. Con el nuevo diseño, puedes leer el título completo de cada pestaña aunque tengas más de 20 abiertas al mismo tiempo.

La barra lateral también puede colapsarse para mostrar únicamente los íconos si prefieres tener más espacio horizontal, y puedes cambiar entre el modo vertical y el horizontal clásico con solo hacer clic derecho en la barra de pestañas. Además, los grupos de pestañas (Tab Groups) funcionan perfectamente en el nuevo diseño, lo que hace la organización todavía más cómoda.

Lo mejor de todo: no hay un límite fijo de pestañas que puedas tener abiertas, más allá de lo que tu equipo pueda manejar. Así que los que viven con 50 pestañas activas están de suerte.

¿Cómo activar las pestañas verticales en Chrome ahora mismo?

Google está haciendo un despliegue gradual de esta función en las versiones 145 y 146 de Chrome durante 2026. Si ya tienes la actualización disponible, activarlas es muy sencillo:

Haz clic derecho en cualquier parte de la barra de pestañas Selecciona “Mostrar pestañas verticalmente” ¡Listo! Las pestañas se mueven al lado izquierdo automáticamente

Si todavía no ves esa opción en la versión estable, puedes forzar la activación de forma manual:

Escribe chrome://flags/#vertical-tabs en la barra de direcciones Cambia el ajuste a “Enabled” y reinicia el navegador Ve a Configuración > Apariencia > Posición de la barra de pestañas y selecciona “Lado”

Este proceso funciona en Windows, macOS, Linux y ChromeOS. Eso sí, por ahora no está disponible en la versión móvil de Chrome.

Chrome se pone al día con la competencia y lo hace bien

Seamos honestos: Chrome llegó tarde a esta fiesta. Microsoft Edge tiene pestañas verticales desde 2020, y navegadores como Vivaldi, Arc o Brave las ofrecen desde hace tiempo. Google se tomó su tiempo, pero parece que la espera valió la pena porque la implementación luce bastante pulida.

Además de las pestañas verticales, Chrome también está estrenando un modo de lectura inmersiva que elimina los distractores visuales de las páginas web para que puedas concentrarte solo en el contenido. Son dos funciones que juntas hacen que el navegador se sienta más moderno y productivo.

La realidad es que Chrome sigue siendo el navegador dominante con más del 60% del mercado global, y estos cambios demuestran que Google no se quiere quedar atrás en términos de experiencia de usuario. Si usas Chrome con muchas pestañas abiertas a diario, activar las pestañas verticales podría cambiar por completo tu forma de navegar. Ya sea para el trabajo, para leer noticias o para tener abiertas decenas de referencias al mismo tiempo, el nuevo diseño lateral es más eficiente, más limpio y, francamente, mucho más cómodo de usar.

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