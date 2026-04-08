Hombre mata a su esposa y luego se quita la vida en Utah: momentos previos al tiroteo captados por el 911

Una mujer de 61 años fue asesinada en Utah luego de realizar una llamada al 911 alertando sobre una disputa doméstica. Su esposo presuntamente disparó contra ella y sus hijos antes de quitarse la vida.

La víctima, Kaylene Allred, de 61 años, llamó al 911 la noche del 31 de marzo para reportar una disputa doméstica en su vivienda, declaró a la revista People lasargento Aymee Race, oficial de información pública del Departamento de Policía Unificada.

Mientras hablaba con la operadora, se escucharon disparos y sus gritos. Segundos después, la comunicación se cortó.

Ataque dentro del hogar

Las autoridades señalan a su esposo, Floyd Allred, de 64 años, como el responsable del tiroteo.

Según la policía, el hombre disparó contra su esposa y sus dos hijos adultos antes de quitarse la vida.

El hijo de la pareja, Christian Allred, de 30 años, logró salir de la vivienda y alertar a los agentes al llegar estos al lugar. También resultó herida la hija, Brittany Allred, de 37 años.

Ambos hermanos fueron trasladados a un hospital cercano, donde permanecen en condición estable pese a haber recibido múltiples disparos.

Antecedentes de violencia

De acuerdo con la policía, ya existían antecedentes de intervenciones en el hogar por incidentes de violencia doméstica no violentos.

Durante la llamada al 911, la víctima advirtió sobre una discusión entre el padrastro y su hijo, así como la posible presencia de armas y consumo de alcohol o drogas.

Amigos y compañeros de trabajo describieron a Kaylene como una persona querida y fundamental en su entorno laboral, donde trabajó durante más de dos décadas.

La comunidad ha expresado su consternación ante lo ocurrido, mientras se han iniciado campañas de recaudación de fondos para apoyar a los hijos sobrevivientes en su recuperación.

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