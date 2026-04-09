Facebook e Instagram vetan publicidad de abogados que buscan captar a víctimas de adicción a las redes

La empresa tecnológica Meta Platforms comenzó a retirar anuncios de bufetes de abogados en sus plataformas de Facebook e Instagram que buscaban reclutar clientes para demandarla por presuntos daños a menores de edad, en un movimiento que ocurre en medio de crecientes presiones legales en Estados Unidos.

De acuerdo con el portal Axios, la eliminación de estos anuncios inició esta semana y afecta a campañas publicitarias diseñadas para atraer a jóvenes y familias que alegan haber sufrido consecuencias negativas por el uso intensivo de redes sociales.

Las piezas promocionales, difundidas por firmas legales como Morgan & Morgan y Sokolove Law, vinculaban el uso de estas plataformas con problemas de salud mental como ansiedad, depresión, aislamiento e incluso autolesiones en adolescentes.

Fallo judicial impulsa nuevas demandas

La decisión de Meta se produce apenas semanas después de un fallo clave en California, donde un jurado determinó que la compañía y YouTube actuaron con negligencia en un caso relacionado con la adicción a redes sociales en menores.

Este veredicto, considerado histórico, ha abierto la puerta a una posible ola de litigios en todo el país. Abogados de distintas firmas han intensificado esfuerzos para reclutar demandantes con miras a impulsar demandas colectivas que podrían derivar en compensaciones millonarias.

Además, otros procesos judiciales han reforzado la presión sobre la empresa. En estados como Nuevo México, autoridades han señalado que la tecnológica tenía conocimiento de los riesgos para la salud mental de menores y no actuó de manera adecuada para mitigarlos.

En paralelo, iniciativas legislativas como la llamada Ley de Seguridad Infantil en Internet buscan establecer controles más estrictos para las plataformas digitales en relación con el bienestar de los usuarios jóvenes.

Apenas hace dos semanas, un tribunal de California emitió un fallo histórico al declarar a Meta y YouTube negligentes por fomentar la adicción a las redes sociales entre menores. Crédito: Tony Avelar/ Archivo | AP

Meta defiende su postura ante litigios

Ante este escenario, Meta justificó la eliminación de anuncios amparándose en sus términos de servicio, que le permiten restringir contenidos para evitar impactos legales o regulatorios adversos.

Un portavoz de la compañía, dirigida por Mark Zuckerberg, señaló que la empresa se encuentra “defendiéndose activamente” de las demandas y que no permitirá que abogados utilicen sus plataformas para lucrar mientras sostienen que estas son perjudiciales.

La medida ha implicado la desactivación de más de una docena de anuncios identificados en Facebook, Instagram y otros servicios vinculados como Threads, Messenger y la red publicitaria externa de la empresa.

Sin embargo, algunos anuncios aún permanecen activos, lo que refleja la dificultad de aplicar de manera uniforme este tipo de restricciones en un ecosistema digital tan amplio.

El contexto es especialmente relevante debido al alcance global de estas plataformas. Se estima que miles de millones de personas utilizan diariamente los servicios de Meta, lo que las convierte en un canal clave tanto para la comunicación social como para la captación de clientes en litigios de gran escala.

Las demandas en curso, presentadas por individuos y distritos escolares, sostienen en general que las redes sociales fueron diseñadas deliberadamente para generar dependencia en usuarios jóvenes, contribuyendo a problemas como depresión, ansiedad y trastornos de la imagen corporal.

A medida que avanzan los procesos judiciales, el choque entre las grandes tecnológicas y los bufetes especializados en litigios masivos anticipa una nueva fase en la batalla legal sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental de menores.

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