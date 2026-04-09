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Horóscopo de hoy para Cáncer del 9 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Cáncer. Conoce las predicciones astrológicas del 9 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Cáncer

(06/21 – 07/20)

En el ámbito de la pareja podría sentirse cierta distancia que dificulte actuar con espontaneidad. Esto podría estar relacionado con expectativas demasiado altas o exigencias poco realistas. Recuerda que el amor no se mide por el estatus, sino por el compromiso y construcción compartida.

Horóscopo de amor para Cáncer

Situaciones malinterpretadas pueden llevarte a poner la culpa equivocadamente en alguien en quien necesitas mostrar más confianza. Es fácil imaginar que has sido difamado, consecuentemente debes prestar más atención en lo que pasa y en resolver los asuntos de manera más justa, aplacando a los socios cuando es necesario hacerlo.

Horóscopo de dinero para Cáncer

Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.

Horóscopo de sexo paraCáncer

Para ti una relación tiene que estar llena de abrazos y suspiros llenos de afecto. Ya que te sientes tan seguro en tu relación puedes tratar algo más atrevido. Por ejemplo, deja que tu otra mitad cubra tus ojos con una bufanda de seda suave y entonces deja que tome el control. Tal vez esto es tan bueno como se pone.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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