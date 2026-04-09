Horóscopo de hoy para Libra del 9 abril de 2026

Algunos recuerdos del pasado, que dejaron una marca importante en tu vida, podrían resurgir. Tu pareja o ciertas amistades se mostrarán más exigentes y podrías sentir momentos de soledad. Con el tiempo lograrás asimilarlo y salir fortalecido; date el espacio necesario para procesarlo.

Horóscopo de amor para Libra Si estas más irritable de lo usual y encuentras difícil ser sensible con aquellos a los que quieres, viendo solamente defectos donde previamente no había ninguno. Recuerda que las personas que te importan te conocen bien ero no pueden saber qué es lo que está pasando en tu cabeza. Vete tranquilo con ellas, puedes arrepentirte más tarde de lo que digas hoy.

Horóscopo de dinero para Libra Sientes que todos están siendo falsos y fraudulentos y quieren meter las manos en tu dinero. La ansiedad causada por esto nubla tu s juicios objetivos claros. Mantente alejado de cuestiones monetarias complicadas.En el futuro tendrás muchas oportunidades para hacer buenos tratos.Hoy no es el mejor día para eso.