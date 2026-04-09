Infante de marina muere apuñalado en pelea callejera en Carolina del Norte

Un infante de marina de 21 años murió tras ser apuñalado durante una pelea en el centro de Wilmington, Carolina del Norte. La policía busca a una persona de interés mientras investiga las circunstancias del violento incidente.

La víctima, Daniel Montano, cabo primero de 21 años, murió tras ser uno de los dos hombres apuñalados durante una pelea ocurrida la madrugada del domingo en el centro de Wilmington.

El incidente se registró alrededor de las 2:00 a.m. en la cuadra 100 de North Front Street, una zona frecuentada por militares debido a su cercanía con Camp Lejeune, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Policía de Wilmington.

Escena caótica

Según la policía, los agentes respondieron a múltiples reportes de peleas simultáneas.

Un video difundido en redes muestra a Montano gravemente herido, sangrando en la acera, mientras intentaba mantenerse en pie antes de colapsar.

Otro hombre también fue apuñalado, pero sobrevivió luego de recibir atención médica de emergencia, incluyendo la aplicación de un torniquete por parte de los agentes.

Búsqueda de sospechoso

Las autoridades difundieron imágenes de vigilancia de una persona de interés relacionada con el caso.

El individuo fue descrito como un hombre adulto de complexión media, que vestía chaqueta vaquera clara, pantalones vaqueros, camiseta rosa y zapatillas blancas, además de llevar un pañuelo oscuro en la cabeza.

La policía solicita a cualquier testigo o persona con grabaciones que colabore con la investigación.

El actuar de los agentes ha sido cuestionado tras la difusión de videos donde se observa el uso de gas pimienta antes de asistir a la víctima.

El jefe de policía, Ryan Zuidema, defendió las acciones, señalando que los oficiales enfrentaban una situación confusa y potencialmente peligrosa.

Explicó que los agentes debían asegurar la escena y determinar quiénes eran víctimas o sospechosos antes de intervenir plenamente.

Otro apuñalamiento cercano

En un incidente separado ocurrido casi al mismo tiempo en la zona, una mujer de 22 años fue apuñalada y resultó gravemente herida.

Por este caso, fue arrestada Jazya Muldrow-Green, de 20 años, quien enfrenta cargos por agresión con arma mortal con intención de matar.

Las autoridades continúan investigando qué originó la pelea y si ambos incidentes están relacionados.

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