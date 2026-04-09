La cúrcuma y el jengibre, aliados en la ayuda para reforzar implantes óseos

Investigadores de la Universidad Estatal de Washington han desarrollado un extracto de cúrcuma y jengibre que, en pruebas de laboratorio y en animales, ha demostrado potencial para mejorar la unión ósea en implantes y combatir infecciones y células cancerosas.

El estudio reveló que el extracto puede duplicar la fuerza de unión entre el hueso y el implante en seis semanas. Además, eliminó más del 90% de las bacterias y redujo significativamente la cantidad de células cancerosas alrededor del implante, mostrando la efectividad de estos compuestos.

Cerca de siete millones de estadounidenses utilizan prótesis de cadera o rodilla. Las infecciones en la superficie de los implantes son un desafío crítico, con un tercio de los casos fallidos vinculados a bacterias. Este nuevo enfoque podría reducir la necesaria reintervención quirúrgica y los costos asociados.

Combinación de ciencia y naturaleza

La profesora Susmita Bose, líder del estudio, destaca la sinergia entre lo natural y la tecnología médica. El extracto no solo mejora la integración ósea, sino que también presenta propiedades antiinflamatorias y antioxidantes beneficiosas para la salud, recogió sus declaraciones Infobae.

La investigación abre la puerta a nuevas aplicaciones médicas al combinar componentes naturales con enfoques modernos, lo que representa una esperanza para mejorar la calidad de vida de quienes dependen de implantes. Además, se espera que en el futuro se lleven a cabo estudios en humanos para validar estos hallazgos prometedores.

Implantes que pueden beneficiarse más de este extracto

El extracto parece beneficiar más a los implantes óseos de titanio, porque en los estudios se recubrieron de este material para mejorar la unión con el hueso y reducir bacterias.

Qué implantes destacan

Los implantes dentales o maxilofaciales de titanio serían los candidatos más claros, ya que el objetivo principal es mejorar la osteointegración.

de titanio serían los candidatos más claros, ya que el objetivo principal es mejorar la osteointegración. También podría ser útil en otros implantes ortopédicos que dependan de una fijación firme al hueso, aunque la evidencia mencionada se centró en hueso y en pruebas de laboratorio y animales.

Por qué

El estudio reportó que el recubrimiento con este extracto duplicó la fuerza de unión entre hueso e implante en seis semanas, además de reducir bacterias y células cancerosas alrededor del implante. Eso sugiere mayor interés para implantes donde la integración ósea y el control de infecciones son críticos.

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