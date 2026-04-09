La Generación Z desconfía de la IA: crece el rechazo pese a su uso constante

La Generación Z, considerada durante años como la más cercana a la tecnología, comienza a mostrar señales claras de desgaste frente a la inteligencia artificial (IA). Así lo revela una nueva encuesta publicada por Gallup, en colaboración con la Walton Family Foundation y GSV Ventures, que documenta un cambio de ánimo: menos entusiasmo y más preocupación.

De acuerdo con el estudio, el 51% de los jóvenes utiliza herramientas de IA al menos una vez por semana. Sin embargo, este crecimiento se ha desacelerado notablemente, con apenas un aumento de cuatro puntos porcentuales en el último año. Más revelador aún es el giro emocional: el entusiasmo cayó 14 puntos y la esperanza disminuyó nueve puntos.

El enojo hacia la IA va en aumento

Actualmente, el 31% de los encuestados afirma sentirse molesto con esta tecnología, frente al 22% registrado el año anterior. Además, más de cuatro de cada diez jóvenes dicen sentirse ansiosos por el rumbo que está tomando.

“El mensaje es claro: la Gen Z no está rechazando la IA, pero sí está replanteando su lugar en sus vidas”, explicó Stephanie Marken, socia senior de Gallup. “Reconocen su utilidad, pero crece la preocupación por su impacto en el aprendizaje, la confianza y el desarrollo profesional”.

Uno de los focos principales de inquietud es el entorno laboral. Casi la mitad de los jóvenes (48%) considera que los riesgos de la IA superan sus beneficios en el trabajo, un aumento de 11 puntos respecto al año anterior. Aunque el 56% admite que estas herramientas les ayudan a trabajar más rápido, ese beneficio viene acompañado de un costo percibido.

Ocho de cada diez jóvenes creen que depender de la IA para realizar tareas podría dificultar el aprendizaje a largo plazo. Esta percepción también ha impactado la confianza en la productividad: la idea de que la IA mejora la eficiencia ha caído diez puntos desde 2025.

En el ámbito educativo, la situación es similar

El acceso a herramientas de IA y la implementación de políticas escolares han crecido rápidamente. Actualmente, el 74% de los estudiantes de nivel básico y medio reporta que sus escuelas ya cuentan con reglas sobre el uso de IA, un aumento de 23 puntos en un año.

Pero esta mayor regulación no ha reducido las dudas. Al contrario, ha surgido una percepción de deshonestidad académica: el 41% de los estudiantes cree que la mayoría de sus compañeros utiliza IA en tareas escolares incluso cuando está prohibido.

“Gen Z nos está enviando una señal fuerte que no podemos ignorar”, advirtió Romy Drucker, directora del programa educativo de la Walton Family Foundation. “Es fundamental adaptarnos para que los estudiantes se sientan motivados y confiados en un mundo con IA”.

Otro hallazgo relevante es la preferencia por la interacción humana. Menos del 20% de los jóvenes elegiría servicios impulsados por IA en áreas como tutoría, asesoría financiera o atención al cliente. A pesar de ser una generación digital, la mayoría sigue valorando el contacto humano por encima de la automatización.

La encuesta, realizada entre febrero y marzo de 2026 a más de 1,500 jóvenes en Estados Unidos, sugiere que la relación entre la Gen Z y la inteligencia artificial está entrando en una nueva etapa: más crítica, más consciente y, sobre todo, más exigente.

Sigue leyendo: